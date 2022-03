Recensione Dying Light 2 Stay Human, in prova la versione PC Windows

Pagina 1 di 7

Con la pandemia tutt'ora in atto a due anni dal suo inizio, unitamente alla sempre più crescente minaccia di un conflitto mondiale, non poteva esserci "momento migliore" per il lancio di un titolo come Dying Light 2 Stay Human.. n'è vero?

Annunciato durante l'E3 2018 come sequel spirituale dell'originario titolo lanciato nel 2015, e sempre curato dal team polacco Techland, Dying Light 2 riprende appieno l'azione in prima persona di tipo survavil horror ed amplifica ulteriormente il concetto di open-world a tema post apocalittica, condito dalla presenza degli zombie di varia natura.

Le novità di questo nuovo titolo riguardano l'introduzione dei tanto richiesti "dialoghi interattivi" durante i quali il giocatore potrà effettuare diverse scelte che avranno varie ripercussioni sulla storia e sullo scenario, una amplificata interpretazione del parkour da sfruttare sapientemente in base al ciclo giorno/notte che cambia continuamente le carte in tavola, un nuovo sistema di gestione dei talenti unitamente all'impossibilità di riparare le armi e così via.

Oltre alle novità sopra elencate, gli sviluppatori hanno impiegato tutti i loro sforzi per rendere quanto più credibile il decadimento della civiltà, precipitata praticamente in un nuovo Medioevo, rafforzato da una sorprendente verticalità offerta dallo scenario, il quale offre svariati edifici esplorabili con strade alternative e passaggi nascosti in tutti gli ambienti, ponendo dinanzi agli occhi del giocatore i "limiti" e la "fragilità" dell'umanità.

Nonostante il team abbia mostrato durante qualche incertezza durante lo sviluppo che ha portato a diversi "tagli" rispetto ai piani iniziali - vuoi pure per la questione covid - oltre ad rinvio ufficiale del lancio, Dying Light 2 Stay Human è disponibile negli store fisici e digitali dal 04 Febbraio (2022), al prezzo di partenza per la versione base PC Windows pari a 59.99€.

A questa si aggiungono a ruota le "immancabili" versioni Deluxe (79.99€ con diversi bonus più il primo DLC della storia) ed Ultimate (89.99€ per aggiungere inoltre il secondo DLC storia ed altri bonus).

Sedetevi comodi, abbiamo molto di cui discutere! 😎

