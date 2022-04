Remedy è al lavoro sul remake di Max Payne

Una settimana davvero intensa per il settore videoludico, non c'è che dire. A seguito dell'annuncio dei nuovi capitoli appartenenti alle serie The Witcher e Tomb Raider su base Unreal Engine 5, arriva oggi la conferma da parte di Remedy sul remake degli storici Max Payne.

Rockstar Games ha dunque rinnovato la partnership con gli studios che hanno realizzato i due iconici capitoli, i quali hanno annunciato che tali videogame - attualmente nelle fasi embrionali dello sviluppo - verranno realizzati sfruttando il proprietario Northlight Engine.

Remedì ha annunciato che entrambi i titoli arriveranno esclusivamente su PC Windows e console next-gen.. ma chissà quando!

“Siamo rimasti entusiasti quando i nostri amici di lunga data di Remedy ci hanno chiesto di rifare i giochi originali di Max Payne. Siamo grandi fan del lavoro che il team di Remedy ha creato nel corso degli anni e non vediamo l'ora di giocare a queste nuove versioni.”

- Sam Houser, Fondatore di Rockstar Games



“Max Payne ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di tutti in Remedy e sappiamo che milioni di fan in tutto il mondo la pensano allo stesso modo. Siamo estremamente entusiasti di lavorare ancora una volta con i nostri partner di Rockstar Games per avere la possibilità di riportare ai giocatori la storia, l'azione e l'atmosfera dei giochi originali di Max Payne in modi nuovi.”

- Tero Virtala, Remedy CEO.