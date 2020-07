RIDE 4, disponibile il primo trailer gameplay

Milestone ha finalmente pubblicato il primo gameplay trailer di RIDE 4, attesissimo titolo che dovrebbe debuttare - salvo imprevisti - il prossimo 8 Ottobre 2020 su PS4/Xbox e, naturalmente, PC Windows (Non è stato fatto alcun cenno ad una eventuale versione "next-gen" per il momento).

Il trailer è davvero molto, molto promettente in termini di fedeltà visiva e resa dei dettagli. É possibile apprezzare sia l'eventuale ciclo giorno/notte e diverse condizioni atmosferiche, oltre a vari dettagli della strumentazione e quant'altro meglio descritto dagli sviluppatori:

"Il nuovo trailer, creato utilizzando esclusivamente il motore di gioco, mostra alcuni incredibili dettagli delle moto che sono state perfettamente riprodotte come nelle loro controparti nella vita reale. Anche l'abitacolo è una riproduzione perfetta, sia in termini di design che di elementi dinamici. I dati sul cruscotto cambiano in tempo reale, velocità, temperatura, controllo della trazione...anche il serbatoio dell'olio vibra in base ai movimenti della moto!



Tutti i modelli di moto in RIDE 4 sono stati creati da zero utilizzando le tecnologie più avanzate e le scansioni CAD e 3D originali di modelli reali, per dare vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche, rare ed esclusive.



Insieme a un livello all'avanguardia di fedeltà visiva che dà vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche, RIDE 4 offre un'esperienza di gioco unica, con una modalità Carriera completamente rinnovata. I giocatori dovranno affrontare in tutto il mondo sfide frenetiche che culminano con i Campionati finali con le Sportbike più potenti, inclusa la nuovissima modalità Endurance, la sfida più difficile che solo i migliori piloti virtuali possono affrontare. Questa nuova modalità di gioco ha permesso a Milestone di aumentare il livello di realismo e autenticità con illuminazione e condizioni meteorologiche dinamiche, Pit Stop per pneumatici e gestione del carburante. Quando la competizione si fa dura, la strategia diventa cruciale per avere successo!"

