RIDE 4, recensione e benchmark su PC Windows

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Pagina 1 di 5

Stento a crederci, ma la realtà dei fatti è questa. Sono passati oltre cinque anni dal debutto dell'originale RIDE, titolo di Milestone nato dalle antiche ceneri di Super-Bikes Riding Challenge, e che ci ha fatto "tornare in sella" dopo tanti anni di digiuno.

Il suo successo non indifferente ha fatto si che gli sviluppatori, probabilmente già pronti mentalmente a mettersi al lavoro, si concentrassero ancor di più al punto da rilasciare circa un anno dopo RIDE 2, versione migliorata ed ampliata del titolo originale, e successivamente a rielaborare il tutto in chiave Unreal Engine 4 a Dicembre 2018 con RIDE 3, che tra critiche e consensi ci ha accompagnato fino a pochi giorni fa.

In un momento piuttosto delicato, ossia la preparazione "al salto verso la next-gen" come abbiamo già discusso in occasione della recensione di WRC 9 di Nacon, Milestone se ne esce di prepotenza con RIDE 4, mostrando con sfrontatezza e convinzione il culmine degli ultimi due anni di fatica dedicata al progetto.

Sfruttando partnership importanti come quelle strette con Yamaha Motors e Bridgestone, questo quarto capitolo della serie si presenta con un ampio ventaglio di novità. In prima battuta troviamo una intera rivisitazione dei modelli CAD di moto e scansioni laser dei circuiti, seguita dall'introduzione del ciclo giorno-notte che si potrà osservare nelle nuove corse di tipo "Endurance", meteo variabile, fisica di guida migliorata, l'introduzione dell'intelligenza artificiale A.N.N.A. (Acronimo di Artificial Neural Network Agent) e tanto altro! Personalmente sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo nuovo capitolo, e non vedo l'ora di mostrarvi nel dettaglio le novità che ci hanno colpito.

RIDE 4 è disponibile negli store fisici ed anche tramite Steam dal 08 Ottobre (2020) per console e PC Windows, per quest'ultma piattaforma venduto al prezzo 49,99€.

Sin dal lancio sono previsti già due DLC venduti al prezzo di 2,99€ ciascuno (European Bikes Pack che aggiunge Ducati 916 - 1994 e Triumph Street Triple R - 2014 con 5 eventi aggiuntivi, Japanese Bikes Pack cheaggiunge la Yamaha FZ-1N 2009 e Suzuki GSX-R 1000 - 2014 con 5 eventi aggiuntivi), e inoltre il Credits Multiplier che al prezzo di 4,99€ garantirà l'ottenimento di crediti raddoppiati al termine di ogni gara.

Spunti di lettura:

Recensione RIDE 3 e test su PC Windows, l'evoluzione continua

Milestone rivela RIDE 4, in arrivo nel 2020

RIDE 4, Milestone annuncia il debutto ad Ottobre 2020!

INSIDE RIDE 4, disponibile il primo episodio che ne racconta lo sviluppo e le feature

RIDE 4, disponibile il primo trailer gameplay

RIDE 4 al debutto, disponibile il trailer di lancio