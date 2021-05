RiMS Racing, disponibile il primo trailer gameplay ufficiale

A seguito del reveal ufficiale avvenuto circa tre settimane fa, NACON e RaceWard Studio hanno finalmente pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale di RiMS Racing, nuovo titolo di simulazione motociclistica il cui debutto è previsto per il prossimo 19 Agosto (2021).

Il breve trailer mostra alcune immagini provenienti direttamente dal gioco, per lo più replay unitamente a qualche istante di giocato vero e proprio, che purtroppo non ci aiutano ancora a capire molto, sebbene risultino promettenti. Bisognerà aspettare ancora un po per scoprire le armi segrete di questo titolo, le quali dovrebbero risiedere in una più approfondita integrazione della meccanica del veicolo con la fisica di guida guida dei mezzi (Vedi CS allegato qui di seguito per maggiori informazioni).

NACON e RaceWard Studio sono lieti di presentare le prime immagini di gameplay di RiMS Racing, un nuovissimo concept di game motociclistico la cui uscita è prevista per il 19 agosto. Gli esperti dello studio italiano RaceWard hanno sviluppato un gioco che offre ai player un'esperienza senza precedenti, fondendo guida e meccanica e spingendo in avanti i limiti del realismo e della personalizzazione.



Sulla scia della Ducati Panigale V4 R e della MV Agusta F4 RC, viene presentata un'altra delle otto moto disponibili in RiMS Racing: l'Aprilia RSV4 1100 Factory, vincitore di 7 titoli mondiali SBK. Capolavoro di aerodinamica e velocità grazie alle alette integrate e alla carenatura a doppio strato, l'ultima proposta del reparto corse di Aprilia Racing incorpora il motore più potente mai utilizzato, capace di raggiungere i 217 cavalli. Proprio come per ognuna delle moto perfettamente riprodotte nel gioco, l'Aprilia sarà ottimizzata durante i progressi del giocatore utilizzando l'interfaccia meccanica sviluppata da RaceWard Studio.



Le condizioni di gara, lo stile di guida e lo stato meccanico dei componenti hanno un impatto diretto sul comportamento della moto. Portando la personalizzazione al suo livello più estremo e grazie a un sistema fisico che offre una precisione senza pari, RiMS Racing mette in evidenza la connessione tra ogni pezzo del veicolo e pone la meccanica al centro del gameplay.



Per assicurarsi la vittoria, i giocatori potranno smontare completamente la loro moto e sostituire ogni elemento per ottenere il miglior setup possibile, scegliendo tra oltre 500 componenti ufficiali: pneumatici, dischi, pinze, pastiglie, sospensioni, molle, filtri dell'aria, scarichi, pompe dei freni e della frizione, liquidi dei freni, oli motore, ECU, carenature... e molti altri.



Il giocatore può utilizzare diversi strumenti per identificare i componenti meccanici che possono essere potenziati, come il Motorbike Status Check (MSC), che fornisce un'analisi in tempo reale dello stato e delle prestazioni della moto. I player sono ai comandi e selezionano, gestiscono e integrano ogni componente richiesto nel quartier generale del pilota, in una nuovissima funzionalità di gioco.



Questa prima dimostrazione di gameplay porta i giocatori in Germania e Norvegia, evidenziando due delle iconiche location riprodotte in RiMS Racing: il circuito ufficiale del Nürburgring, considerato uno dei più difficili da un gran numero di piloti e con una vasta gamma di curve; e la mozzafiato Atlantic Road, incastonata tra oceano e terraferma.