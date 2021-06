RiMS Racing, disponibile una demo gratuita in occasione dello Steam Next Fest

Arriva a sorpresa il rilascio della demo gratuita di RiMS Racing in occasione dello Steam Next Fest, ricordiamo il nuovo titolo di simulazione motociclistica di NACON e RaceWard Studio il cui debutto è previsto per il prossimo 19 Agosto (2021).

La demo, il cui pacchetto da scaricare "pesa" circa 5.2GB per poi occupare circa 7GB di spazio su disco una volta installato, permette di mettersi alla guida dell'Aprilia RSV4 Factory durante il tutorial organizzato nel circuito di Zolder, sul quale poi si potrà correre con la MV Agusta F4 RC 2019 oppure Ducati Panigale V4 R 2020, ed infine correre sulla spettacolare Great Victoria Desert Road (Australia).

Quanti voi non vedevano l'ora di testarlo? Forza con i download! 😎

Di seguito gli attuali requisiti minimi e consigliati suggeriti dagli sviluppatori per testare il titolo:

REQUISITI MINIMI:

• OS - Windows 7, 8 o 10 64-bit

• CPU - Intel Core i5-23000 oppure AMD FX-6300

• RAM - 8GB

• HDD - 7GB per questa demo

• GPU - NVIDIA GeForce GTX 750 oppure AMD HD7850 2GB



REQUISITI CONSIGLIATI:

• CPU - Intel Core i7-4790 oppure AMD Ryzen 5 1500X

• RAM - 16GB

• GPU - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB oppure AMD RX 580 4GB

Lesquin, 16 giugno 2021 - NACON e RaceWard Studio sono entusiasti di annunciare che RiMS Racing è disponibile da oggi e fino al 22 giugno tramite una demo gratuita su PC, come parte dello Steam Next Fest.



Gli appassionati sviluppatori di Raceward Studio invitano tutti gli amanti delle corse e della meccanica a mettere le mani su questo nuovissimo concetto di simulazione di moto, che uscirà il 19 agosto 2021 su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.



"Essendo noi stessi grandi appassionati di moto e videogiochi, ci siamo buttati nell'avventura di RiMS Racing con un obiettivo preciso: creare la più completa e realistica esperienza di gioco mai vista prima per una simulazione di moto. " dichiara Marco Ponte, CEO di Raceward Studio. " Dopo diversi anni di sviluppo, lo Steam Next Fest è un passo particolarmente emozionante per tutto il team Raceward, poiché molti giocatori potranno finalmente scoprire il frutto del nostro lavoro per la prima volta. Siamo molto impazienti di conoscere le loro impressioni! ".