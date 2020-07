Rocket League diventerà presto free to play

A seguito dell'acquisizione che ai tempi fece tanto discutere, Psyonix ha annunciato che quest'estate Rocket League diverrà free-to-play su tutte le piattaforme di gioco, sancendo così l'effettivo passaggio da Steam a Epic Games Store.

Viene dunque "formalizzato" l'acquisto da parte di Epic, ma per fortuna sembra che non verrà in alcun modo alterato il core del gioco, che verrà invece arricchito da nuove grafiche e modalità, con un affondo netto verso le micro-transazioni per l'acquisto degli oggetti relativi alla personalizzazione dell'auto.

Non ci resta dunque che attendere la data ufficiale del "passaggio" per scoprire se le promesse verranno mantenute!

21 luglio 2020, annuncio del team Psyonix - Dopo quasi cinque anni, milioni di giocatori e miliardi di partite soccar giocate, è tempo di parlare del prossimo capitolo della Rocket League. Il gioco non sarebbe dove si trova oggi senza la nostra community dedicata e straordinaria. Oggi siamo lieti di annunciare che ci stiamo preparando per rendere quella comunità ancora più grande. A partire da quest'estate, la Rocket League è libera di giocare!



Cosa significa questo per il gameplay della Rocket League che conosci e ami? Il gameplay principale rimarrà lo stesso, ma stiamo perfezionando i menu principali per facilitare l'esplorazione del gioco. Inoltre, stiamo rinnovando e migliorando le funzionalità principali come tornei e sfide, e introducendo la progressione multipiattaforma! L'azione della Rocket League sul campo rimarrà lo stesso nucleo, ibrido ad alto numero di ottani di sport e azione che ami oggi, e presto anche più giocatori condivideranno quell'amore. Ciò inizia con l'uscita di Rocket League sulla sua nuova piattaforma: l'Epic Games Store.



Rocket League uscirà su Epic Games Store su PC nello stesso momento in cui è gratuito. Questa versione del gioco sarà identica alla versione presente su altre piattaforme e includerà il gioco multipiattaforma ovunque tu giochi a Rocket League, anche tra Epic Games Store e Steam.



Una volta che Rocket League sarà libero di giocare, chiunque possieda già Rocket League su qualsiasi piattaforma (incluso Steam) sarà in grado di giocare e divertirsi con il pieno supporto per futuri aggiornamenti e funzionalità. Tuttavia, la versione di Steam non sarà più disponibile per il download per i nuovi giocatori. Per dirla semplicemente, ovunque tu giochi ora (incluso Steam), sarai ancora in grado di giocare in futuro.



Chiunque abbia giocato a Rocket League online prima del lancio del gioco gratuito sarà premiato con lo status Legacy, che include:



- Tutti i DLC a marchio Rocket League rilasciati prima di essere giocati gratuitamente

- Titolo "Est. 20XX" che mostra il primo anno in cui hai giocato a Rocket League

- Oltre 200 oggetti comuni aggiornati alla qualità "Legacy"

- Golden Cosmos Boost

- Ruote Dieci-Oro

- Banner giocatore cacciatrice



Inoltre, se hai giocato online prima di questo annuncio, riceverai anche il Faded Cosmos Boost. I premi legacy verranno assegnati una volta che la versione free-to-play verrà lanciata entro la fine dell'estate. Guarda gli articoli nella presentazione qui sotto!



Forse ti starai chiedendo cosa accadrà all'inventario che hai guadagnato duramente e che hai sbloccato nel corso degli anni. Non ti preoccupare, sarà comunque disponibile per te quando il gioco gratuito sarà disponibile! Inoltre stiamo introducendo una progressione multipiattaforma con gioco gratuito e sarai in grado di portare oggetti, progressi del Rocket Pass e il tuo grado competitivo su ogni piattaforma in cui giochi a Rocket League, grazie a un account Epic Games. C'è molto altro da condividere al riguardo, quindi rimanete sintonizzati nei prossimi mesi.



Ci sarà molto altro da rivelare man mano che ci avvicineremo al lancio gratuito di Rocket League, come nuove funzionalità, contenuti e la progressione multipiattaforma di cui sopra, quindi assicurati di seguirci su Twitter e visitare RocketLeague.com per il ultimi aggiornamenti. Vorremmo ringraziare tutti nella nostra comunità per il vostro continuo supporto mentre ci avviciniamo a questo traguardo e non vediamo l'ora di presentare il nostro gioco a un pubblico completamente nuovo!