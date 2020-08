Rocksteady annuncia Suicide Squad: Kill the Justice League, in arrivo nel 2022

Al fianco di Gotham Knights, il quale ricordiamo è caratterizzato da una trama alternativa dove Batman è passato a miglior vita, Rocksteady ha presentato durante il DC FanDome 2020 un nuovo titolo di "rottura" rispetto ai precedenti della serie Batman.

Progettato esclusivamente per le console di prossima generazione (Ossia PS5 ed Xbox SX) e PC Windows, con debutto previso inditicativamente per il 2022, Suicide Squad: Kill the Justice League è un gioco cooperativo per un massimo di quattro videogiocatori ambientato a Metropolis, in una mappa open world, e facente parte dello stesso universo narrativo della serie Batman Arkham.

Nel reveal trailer scopriamo che i protagonisti saranno Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark, ognuno forte delle sue specifiche armi/capacità di combattimento. Questi dovranno vedersela con una lunga schiera di cattivi, come ad esempio Superman (Antagonista presente nel trailer) ed anche Batman.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno rilasciato alcun gameplay trailer per questo titolo, percui non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito.. ci vorrà del tempo!