Starfield e Redfall saranno esclusive Xbox Series X|S e PC Windows, al debutto nel 2022

Durante quella che potremo definire una delle più corpose conferenze videoludiche degli ultimi tempi, Microsoft ha sparato diversi colpi che sono andati a colpire ripetutamente la reputazione di Sony.

Al colosso di Redmond non è bastato riportare il logo Xbox in bella vista su molti video mostrati per la prima volta giusto per l'occasione, vedi i trailer di Battlefield 2042 e Far Cry 6. A quanto pare, ai piani alti dell'azienda hanno deciso di sparare vere e proprie bombe atomiche.

A titoloni come il futuro Forza Horizon 5 che si uniranno al Gamepass (Servizio che sta raccogliendo sempre più consensi tra i giocatori) sin dal day-one si aggiungono due esclusive di grosso calibro, ossia Starfield (Annunciato nel 2018 insieme a TES VI e Doom Eternal) e la nuova IP open-world Redfall di Arkane, annunciata giusto quest'oggi.

Beh, cara Sony, cosa ne dici di rispondere a tali cannonate?

Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea qualsiasi personaggio desideri ed esplora con una libertà senza pari mentre intraprendi un viaggio epico per rispondere al più grande mistero dell'umanità.



In uscita l'11 novembre 2022 esclusivamente su Xbox Series X/S e PC. Diventa un membro di Constellation su StarfieldGame.com e sii tra i primi a ricevere notizie e aggiornamenti di Starfield.

La pittoresca cittadina insulare di Redfall, nel Massachusetts, è assediata da una legione di vampiri che hanno bloccato il sole e tagliato fuori l'isola dal mondo esterno. Intrappolato con una manciata di sopravvissuti contro nemici diabolici che minacciano di dissanguare la città, scegli il tuo eroe da un elenco diversificato, raggruppandoti con gli altri per creare la squadra perfetta di cacciatori di vampiri.



Redfall è un FPS cooperativo open-world sviluppato da Arkane Austin e verrà lanciato esclusivamente su Xbox Series X|S e PC nell'estate 2022. Gioca il primo giorno con Xbox Game Pass.