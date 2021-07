Test Drive Unlimited Solar Crown sarà ambientato ad Hong Kong, al debutto in Settembre 2022

Durante lo show #NACONCONNECT2021 tenutosi ieri sera siamo finalmente riusciti a scoprire nuove informazioni circa l'attesissimo Test Drive Unlimited: Solar Crown, titolo annunciato lo scorso anno durante la precedente edizione dell'evento.

Sfortunatamente e prevedibilmente, il suo debutto è stato datato - salvo ulteriori rinvii - al 22 Settembre 2022, previsto sia sulle console di vecchia e nuova generazione, tra cui ovviamente anche PC Windows e - stranamente - Nintendo Switch.

Per l'occasione, Nacon e KT Racing hanno pubblicato un nuovo trailer realizzato in computer grafica (Niente gameplay, siamo spiacenti..) che ne ha svelato l'ambientazione.

A far da scenario a questo ambizioso titolo - del quale ancora conosciamo poco e niente - sarà l'intera isola di Hong Kong e dintorni riprodotta in scala 1:1, il che si tradurrebbe in una mappa dalla grandezza superiore a 80,4 km².

Per quanto riguarda le auto presenti nel gioco, che si potranno personalizzare in egual misura al proprio alter-ego digitale (Sembra sia prevista una componente social non indifferente, vedi gli intramenzzi riguardanti feste e casinò), al momento sono stati confermati marchi come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge e Bugatti.

Signori, avevate la nostra attenzione, ora avete la nostra curiosità! 😎