TrackDayR, al debutto la modalità multiplayer ed una nuova moto

I ragazzi dell'italianissimo team Mad Cow IT, mantenendo le promesse fatte in occasione del rilascio della versione Steam Early Access, hanno raggiunto un importante traguardo per TrackDayR.

La build 1.0.80.34 da poco pubblicata rappresenta una Major Release non di poco conto, che tramite il download di un pacchetto dal peso di circa 1GB introduce non solo una nuova moto (Una cattivissima 1200cc bicilindrica di chiara ispirazione Ducati), bensì anche la modalità multiplayer per la modalità Trackday.

Tale aggiornamento porta con se anche una discreta risoluzione di bug, nuove aggiunte per quanto riguarda il Mod Tool delle moto, introduzione del fumo provocato durante i burnout e miglioramenti per la fisica riguardanti le impennate, e così via.

Ci si vede in pista! 😎

⇒ Clicca qui per visualizzare il changelog completo della Major Release 1.0.80.34 ⇐