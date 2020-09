Ubisoft annuncia il Remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo per Gennaio 2021

Iniziano ad arrivare le prime informazioni dall'evento Ubisoft Forward 2020 di Settembre, e tra queste troviamo la conferma di un ritorno del Principe.

Il Remake di Prince of Persia: Le Sabbie nel Tempo che avevamo scoperto tramite una nostra fonte rivelatasi veritiera, alla quale purtroppo non abbiamo dato troppo peso, debutterà su tutte le console di gioco e PC Windows il prossimo 21 Gennaio 2021.

Al momento non conosciamo ulteriori dettagli, e non possiamo fare altro che allegarvi il trailer di annuncio che, sebbene ricordiamo non si tratti di un aspetto "fondamentale", mostra la discutibile qualità grafica del titolo:

IL PRINCIPE RITORNA IN PRINCE OF PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO REMAKE

(Ri)Scopri il viaggio del Principe con il classico che ha ridefinito i giochi action-adventure



MILANO, 10 settembre 2020 —Ubisoft annuncia il ritorno di Prince in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Uscito in origine nel 2003, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo aveva ridefinito i giochi action-adventure grazie al suo gameplay innovativo, la sua storia coinvolgente e i suoi personaggi indimenticabili. Tornando a riavvolgere il tempo, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato sviluppato ex novo con il motore Anvil.. Dal 21 gennaio 2021, il gioco sarà disponibile a €39,99 per PlayStation4, Xbox One, Epic Games Store, Ubisoft Store per Windows PC e UPLAY+, il servizio abbonamento di Ubisoft*. In più, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sarà giocabile su PlayStation5 e Xbox Series X grazie alla retrocompatibilità delle console next-gen.



Sviluppato da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è il primo remake totale di Ubisoft, con un nuovo approccio al combattimento, alla soluzione degli enigmi e al controllo del tempo. Il nuovo design, fatto con tecnologia allo stato dell’arte adatta ai moderni sistemi di gioco, include nuove visioni e sequenze interamente rielaborate. In più, i giocatori potranno immergersi nella fantastica Persia del IX secolo completamente re-immaginata attraverso gli occhi degli sviluppatori indiani di Pune e Mumbai. Rivivete il viaggio del Principe verso la sua redenzione dopo aver accidentalmente liberato Le Sabbie del Tempo sul regno del Sultano. Come nell’originale, i giocatori vestiranno i panni dell’eroico Principe al fianco della Principessa Farah, figlia del Maharaja, mentre esplorano il castello, combattono i nemici all’arma bianca, eludono le trappole sino ad affrontare il perfido Visir che controlla Le Sabbie del Tempo. I giocatori proseguiranno nella loro strada combattendo i nemici e padroneggiando l’arte del parkour.



Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake include il gioco originale Prince of Persia del 1989, che può essere sbloccato durante l’avventura del Principe. I giocatori che preordinano il gioco avranno accesso al set Ritorno alle Origini che comprende:



- L’outfit del Principe originale di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo

- Il set di armi originali del Principe

- Il Filtro Classico che cambia l’aspetto dello schermo come se si stesse giocando il gioco classico.



Per gli ultimi aggiornamenti su Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake e gli altri giochi di Ubisoft, visitate: news.ubisoft.com. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sarà disponibile in preordine qui: https://www.ubisoft.com/it-it/game/prince-of-persia/