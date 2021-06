Ubisoft mostra il gameplay di Rainbow Six Extraction, al debutto il 16 Settembre (2021)

Presentato nell'ormai lontano Giugno del 2019 come Rainbow Six Quarantine e previsto al debutto per i primi mesi del 2020, il nuovo titolo basato sulla ormai consolidata esperienza di gioco offerta da Rainbow Six Siege sembra sia davvero pronto al debutto, ma con un altro nome.

Rainbow Six Extraction debutterà - salvo ulteriori rinvii che non si palesano all'orizzonte - su tutte le console attualmente in commercio oltre a PC Windows e servizi di streaming dei videogame il prossimo 16 Settembre (2021).

Come già anticipato anzitempo, il trailer gameplay rilasciato in occasione dell'Ubisoft Forward mostra chiaramente come - impiegato meccaniche del tutto similari - da un PVP si passi ad un cooperativo a squadre, le quali dovranno affrontare una minaccia aliena.

Idea di successo o troppo azzardata? Solo il tempo potrà darci una risposta, nel frattempo vi invitiamo a consultare il comunicato stampa allegato qui di seguito, accompagnato dal trailer gameplay:

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX EXTRACTION - DISPONIBILE DAL 16 SETTEMBRE



Ubisoft ha annunciato che Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, il nuovo capitolo nel franchise di Rainbow Six, uscirà in tutto il mondo il 16 settembre 2021 con cross-play, cross-save e cross-progression su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Amazon Luna, Stadia, e su Windows PC esclusivamente su Epic Game Store e Ubisoft Store, oltre a Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.



Originariamente chiamato Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Extraction è stato diretto dall’esperto team di veterani di Ubisoft Montreal. Ispirato alla tradizionale eredità degli sparatutto in co-op di Rainbow Six, Rainbow Six Extraction è un co-op PvE tattico completamente rinnovato che raduna gli Operatori per combattere una nuova, misteriosa minaccia.



Tre anni fa, un meteorite è caduto nel mezzo di una comunità del Nuovo Messico, nella caratteristica cittadina di Truth and Consequences, liberando uno sconosciuto parassita. Della situazione si è occupato un manipolo di operatori di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e sembrava che fossero riusciti a contenere il misterioso parassita durante la prima ondata. Inaspettatamente, il parassita Chimera è improvvisamente riapparso in diverse località negli Stati Uniti, espandendosi con incredibile rapidità, più mortale che mai. Per monitorare il parassita ed essere pronti per qualsiasi minaccia futura, è stata creata la Squadra REACT (Squadra Rainbow di Analisi Esogena & Contenimento), un’organizzazione estremamente specializzata e appositamente attrezzata, comandata da Eliza “Ash” Cohen, dalla dottoressa Elena “Mira” Álvarez e da Jordan “Thermite” Trace.



In Extraction, il giocatore entra nel Team REACT per creare una squadra da uno a tre giocatori tra i conosciuti e amati Operatori di Rainbow Six Siege per affrontare le misteriose creature aliene conosciute come gli Archei. Dopo aver completato ogni obbiettivo, il giocatore dovrà fronteggiare una scelta difficile: uscire e raccogliere le ricompense o proseguire per affrontare nemici ancora più pericolosi e guadagnarsi premi ancora più importanti in un’esperienza sempre più intensa e caotica. Questa scommessa può significare la perdita di un Operatore che risulterebbe Disperso in Azione (DIA) all’interno della zona di contenimento. Per recuperare un Operatore DIA, i giocatori devono riunirsi e rischiare il tutto per tutto nella missione di recupero.

Scegli fra 18 Operatori Rainbow Six, ognuno equipaggiato con attrezzature specializzate della REACT, armi, gadgets e abilità da imparare a padroneggiare in un gameplay immersivo estremamente rigiocabile. L’unicità e i differenti stili di gioco di ogni Operatore permettono opzioni illimitate nella personalizzazione delle squadre, alla ricerca del miglior bilanciamento che permetterà di uscirne vivi e vincitori. Dispiegarsi nelle sconosciute zone di contenimento con una pianificazione strategica sarà vitale per recuperare le informazioni necessarie per fermare la minaccia aliena.



Dislocate in quattro aree degli Stati Uniti, le zone di contenimento sono dominate dall’aggressivo parassita che crea un instabile ecosistema in continua espansione tra le loro mura. La selezione di 12 mappe espressamente progettate comprende sfide, nemici, infestazioni e difficoltà crescenti con pericoli imprevedibili e in continua evoluzione. Più avanzi da una camera stagna all’altra, maggiore sarà la ricompensa, ma più grandi i rischi che la tua squadra dovrà affrontare.



Il giocatore che possiede e gioca a Rainbow Six Siege e Rainbow Six Extraction, sbloccherà immediatamente l’intera serie di 18 Operatori di Rainbow Six Siege e riceverà il cosmetic elite United Front in entrambi i giochi. La Standard Edition e la Deluxe Edition di Rainbow Six Extraction sono già disponibili per la prenotazione. Chi preordina Rainbow Six Extraction riceverà il bundle Decadimento Orbitale, con oggetti epici compresa l’uniforme Orion, il casco per Finka e Lion, la skin universale per armi Vaporized e il ciondolo Crashlander. Rainbow Six Extraction comprende anche il supporto tecnico dal vivo.



In aggiunta, saranno disponibili tre Chibi ufficiali della linea Ubicollectibles: Ela, Vigil e Lion. I Chibi della collezione Six Extraction saranno alti 10 cm e avranno delle pose dedicate. Ogni statuina sarà venduta unitamente a un codice unico che sbloccherà un esclusivo ciondolo in Rainbow Six Extraction.