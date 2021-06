Ubisoft svela Avatar: Frontiers of Pandora, in arrivo nel 2022

A distanza di oltre quattro anni dall'annuncio ufficiale, del quale personalmente avevo perso ogni traccia e/o ricordo, Ubisoft ha finalmente mostrato un nuovo trailer dedicato al fantomatico titolo ambientato su Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora è realtà, ed a quanto pare il suo debutto è previsto per il 2022 - salvo gli ormai ben noti rinvii del caso - esclusivamente per PC Windows e console next-gen (PS5, Xbox Series X|S), con le piattaforme Stadia di Google e Luna di Amazon al seguito.

Sviluppato da Massive Entertainment, in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney, si tratta è un gioco di azione e avventura in prima persona creato utilizzando l'ultima iterazione del motore Snowdrop.

Stando a quanto dichiarato, Avatar: Frontiers of Pandora offrirà ai videogiocatori una nuova storia a sé stante, nella quale si giocherà nei panni di un Na'vi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale, esplorando così un mondo vivo e reattivo (Ci sembra di capire che si tratterà di un open-wordl ambientato in una parte mai vista prima di Pandora), abitato da creature uniche e nuovi personaggi, allo stesso tempo minacciato dalle formidabili forze RDA.

Il trailer mostrato durante l'evento - ed allegato qui di seguito - sembra davvero molto promettente, speriamo di poter scoprire di più nei prossimi mesi!