Ubisoft svela Tom Clancy's XDefiant, un First-Person Shooter gratuito multipiattaforma

Unitamente a progetti che hanno subito variazioni durante il corso del tempo - come R6 Extraction precedentemente conosciuto come Quarantine - oppure non ancora propriamente annunciati (Vedi il recentemente tanto chiaccherato Assassin's Creed Infinity), Ubisoft ha finalmente annunciato il suo nuovo FPS free-to-play multipiattaforma, Tom Clancy's XDefiant.

Ambientato nell'universo dei videogame Ubisoft, con tanti asset che probabilmente derivano dai vari The Division, Raimbow Six e Far Cry, questo nuovo titolo nasce come antagonista di produzioni come Apex Legends e compagnia bella, con lo scopo di attrarre un pubblico giovane ed offrire quel genere di divertimento consumabile anche in brevi sessioni.

Al momento non si conosce il debutto ufficiale di questo shooter a squadre 6-v-6, il quale dovrebbe evolversi nel tempo tramite diverse stagioni con nuovi operatori e mappe. Ubisoft ha in programma di lanciare una sessione di test anticipato durante i primi di agosto negli USA, ma siamo sicuri che giù di lì arriverà anche il momento del nostro continente.

Maggiori informazioni, unitamente alla possibilità di registrarsi alle fasi di test, sono e saranno disponibili sul sito ufficiale del gioco a questa pagina.

UNISCITI ALLA FESTA E COMBATTI IN UNO SCONTRO DI UNIVERSI IN TOM CLANCY’S XDEFIANT



Ubisoft annuncia il nuovo FPS free-to-play Tom Clancy’s XDefiant, una miscela di adrenalinico combattimento in arena 6-v-6 con abilità di squadra. XDefiant sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e Ubisoft Connect, Luna e Stadia, con crossplay totale a partire dal lancio.



Negli ultimi 21 anni, l’universo di Tom Clancy è diventato parte essenziale della storia di Ubisoft e un riferimento per sparatutto tattici e universi immersivi. Ubisoft annuncia con orgoglio l’espansione dell’universo di Tom Clancy con un titolo che lascia i fan liberi di giocare con – e contro – alcuni dei più riconoscibili personaggi delle loro serie preferite.



Sviluppato da Ubisoft San Francisco e diretto dall’esperto di FPS Mark Rubin (Executive Producer) e dal veterano di Ubisoft San Francisco, Jason Schroeder (Creative Director), XDefiant porta ai giocatori un’esperienza completamente nuova nei giochi a marchio Tom Clancy. Le Fazioni e i personaggi che le compongono sono tutte ispirate dai giochi di Tom Clancy e dal loro background. Che il giocatore cerchi un gioco competitivo o rilassato, Tom Clancy’s XDefiant assicura un’esperienza emozionante per tutti. Coloro che cercano un’anteprima del gioco non devono far altro che registrarsi ora su playxdefiant.com per avere la possibilità di provarlo in anteprima. Il primo test inizierà il 5 agosto e i giocatori sono incoraggiati a iscriversi velocemente per avere la possibilità di essere in prima linea.



XDefiant, un prodotto originale Ubisoft, è un FPS competitivo che offre al giocatore un’esperienza di gioco adrenalinica che combina combattimenti fluidi e intensi con una libertà di personalizzazione senza precedenti. XDefiant immergerà il giocatore in prima linea nell’universo di Tom Clancy e nelle sue location iconiche, tra mappe al chiuso e all’aperto, che assicurano un gameplay fluido e impegnativi, imprevedibili scontri.

Ulteriori caratteristiche comprendono:

• Stile di gioco personalizzato: Il giocatore può personalizzare i suoi Ribelli per il proprio stile di gioco. Può scegliere una fazione, i dettagli, le abilità, scegliere l’arma primaria e secondaria da un intero arsenale, gli accessori e un apparecchio per completare il proprio equipaggiamento e persino modificarlo al volo (dopo il respawn) per adattarlo al campo di battaglia in continua mutazione.

• Scontri competitivi: XDefiant offre una gran varietà di arene 6-v-6 e modalità di gioco lineari come Domination ed Escort. Combinale con una grande disponibilità di mappe in rotazione e due incontri non sembreranno mai gli stessi.

• Differenti Fazioni o Ribelli: XDefiant inizialmente mostrerà le fazioni Wolves (Tom Clancy’s Ghost Recon), Echelon (Tom Clancy’s Splinter Cell) Outcasts e Cleaners (Tom Clancy’s The Division) combattere tra location conosciute. Con l’evolversi del gioco, verranno aggiunti nuovi Ribelli, che pescano da personaggi e abilità dell’universo di Tom Clancy… e non solo.

• Modalità di gioco: XDefiant offrirà modalità di gioco che saranno compatibili con gli stili unici dei giocatori e permetteranno di incanalare la loro competitività di squadra. Il giocatore potrà scegliere modalità competitive come Team Deathmatch o Domination, così come situazioni meno frenetiche come Escort.