Warner Bros svela Gotham Knights, in arrivo nel 2021

È ufficiale, "insieme a Jim Gordon e tutte le speranze ad essei collegate, Batman è morto" e non sarà il protagonista del nuovo titolo di Warner Bros annunciato la scorsa notta in occasione del DC FanDome 2020, il quale - seguendo una trama alternativa - dovrebbe debuttare nel 2021 sia su PC Windows, che su console di attuale e prossima generazione.

Gotham Knights è un GdR d'azione a mondo aperto ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva di sempre, dove i protagonisti saranno ben quattro. A proteggere i cinque distretti di Gotham, con la possibilità di giocare in cooperativa con un amico, troveremo Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin.

Osservando i trailer gameplay rilasciato per l'occasione, devo ammettere piuttosto interessante, è chiara l'intenzione di Warner Bros di distanziarsi rispetto ai Batman di Rocksteady, con un nuovo titolo ambientato in questo universo che di colpo diviene un po più colorato e fumettistico, veloce e variopinto, del quale sicuramente se ne parlerà più approfonditamente nelle prossime settimane.

Una panoramica dei protagonisti offerta dal sito ufficiale del gioco, attualmente l'unico contenuto presente:

RED HOOD

Jason Todd è un antieroe intenso e volatile. Tutto deriva dal morire di una morte violenta e poi essere resuscitato con la forza da uno dei nemici più pericolosi di Batman. Ha difficoltà a tenere sotto controllo il suo temperamento, ma non esiterà a mettersi sulla linea di tiro quando un amico viene minacciato. Cappuccio Rosso vuole che il crimine paghi perché Gotham City è costruita su fondamenta di corruzione, e fin troppo spesso ne è stato vittima. Jason si è allenato per raggiungere l'apice della forza umana ed è esperto in molteplici tecniche di combattimento con tutti i tipi di armi, sia tradizionali che high-tech. Dopo essersi riconciliato con la famiglia Batman, ha abbracciato i metodi di combattimento non letali di Batman.



ROBIN

Tim Drake potrebbe essere il più giovane della famiglia Batman, ma è anche il più intelligente e un maestro del ragionamento deduttivo. Tim è un vero sostenitore della missione di Batman ed è motivato dalla convinzione che Gotham City abbia bisogno di un eroe piuttosto che dalla perdita personale. Batman era un mentore di altissimo livello che personificava il tipo di uomo che Tim spera di diventare. Un combattente esperto armato del suo bastone pieghevole e abile nell'arte della furtività, Tim possiede anche un background nella guerra psicologica combinata e nelle scienze comportamentali, che gli preparano il terreno per compiere qualsiasi missione.

BATGIRL

Poche persone possono eguagliare Barbara Gordon in termini di pura forza di volontà e determinazione. Barbara è sempre stata una persona d'azione. Nella sua mente, fare marcia indietro non è mai un'opzione. Avere uno dei più noti commissari di polizia di Gotham City come padre ha avuto un impatto enorme su di lei. Jim Gordon ha dato la vita per Gotham, e ora lei vuole assicurarsi che non sia stato invano. Dopo un confronto che ha messo Barbara su una sedia a rotelle, è diventata Oracle, una potente esperta di informazione e comunicazione. Ma la morte di suo padre l'ha spinta ad allenarsi e riprendersi dalle ferite in modo che potesse tornare in servizio attivo come Batgirl. Barbara è altamente qualificata in una varietà di stili di combattimento, come kickboxing, capoeira e jiu-jitsu. La sua arma caratteristica è il tonfa. Barbara mostra anche una grande abilità quando si tratta di hackerare o codificare in computer e sistemi tecnologici per cercare informazioni.



NIGHTWING

Dick Grayson è un leader naturale, ottimista e il più carismatico della famiglia Batman. È cresciuto in una famiglia di circhi poco ortodossa ma amorevole, quindi apprezza i legami personali stretti. Dick crede che, affinché la lotta valga la pena, deve esserci qualcosa di reale per cui combattere; e quel qualcosa è sempre stato altre persone. È stato il primo protetto di Batman prima di diventare un eroe a pieno titolo. Dick vanta una maestria acrobatica ed è un esperto nell'abbattere i nemici con i suoi caratteristici doppi bastoni escrima.