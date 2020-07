Watch Dogs: Legion non gira a 60FPS con Ray Tracing attivo, nemmeno con una RTX 2080Ti

Oltre a confermare ufficialmente l'esistenza di Far Cry 6 e mostrare il primo gameplay trailer ufficiale per Assassin's Creed: Valhalla, Ubisoft si è finalmente sbottonata sul tanto discusso Watch Dogs: Legion.

Innanzitutto abbiamo una nuova data di lancio ufficiale. Salvo rinvii questo nuovo capitolo della serie debutterà il prossimo 29 Ottobre (2020), in contemporanea anche sulle console di prossima generazione (Ossia PS5 ed Xbox SX).

In seconda istanza, abbiamo un nuovo ed approfondito trailer che mostra le peculiarità del gameplay già apprezzate in passato, ed una "brutta notizia" a riguardo. Stando a quanto affermato da Digital Foundy, attualmente l'ultima build disponibile - data in pasto ai giornalisti d'elite - non gira a 60FPS con Ray Tracing attivo nemmeno sfruttando una Nvidia RTX 2080Ti.

E questi son dolori, perchè stanto al video la qualità grafica non era nemmeno settata realmente al massimo. Magari l'attivazione del DLSS potrà aiutare risolvere le cose, ma il tutto la dice lunga sulla "pesantezza" dell'engine grafico..

.. chissà come girerà su GPU più "umane", e sulle console di attuale generazione! 😂

UNISCITI ALLA RESISTENZA - UBISOFT FORWARD RECAP



Ubisoft Forward ha dato ai fan uno sguardo a nuovi giochi, giochi e aggiornamenti. Per Watch Dogs: Legion abbiamo anche rivelato la nuova data di uscita: 29 ottobre 2020. Siamo davvero entusiasti di avere finalmente il gioco nelle tue mani per iniziare a costruire la tua resistenza. Londra avrà bisogno di te!



Nel nostro trailer di presentazione del gameplay, abbiamo presentato alcuni dei personaggi principali che incontrerai in Watch Dogs: Legion. Prima di tutto, Nigel Cass, CEO di Albion. Albion è la compagnia militare privata corrotta che è stata ingaggiata per proteggere Londra, dopo che un bombardamento coordinato da un misterioso terrorista ha paura della città. La sicurezza di tutti i cittadini non sembra essere la sua priorità principale e la sua regola del pugno di ferro non si adatta bene a DedSec.



Incontriamo anche Mary Kelley, capo dei più potenti sindacati del crimine di Londra. Il suo regno del terrore non promette nulla di buono per i cittadini di Londra e dovrai capire come fermare le sue operazioni criminali.



Devi costruire la tua resistenza per liberare Londra, liberare la città dalla corruzione, porre fine al dominio del terrore imposto da Albion e scoprire chi c'è dietro l'attentato coordinato che viene incolpato di DedSec. Per fare ciò, puoi reclutare chiunque desideri da tutta Londra e avrai accesso alle straordinarie capacità di hacking di DedSec. I diversi modi di affrontare le missioni sono una parte fondamentale dei diversi personaggi che puoi reclutare per la tua resistenza.



Stealth e hacking? L'esperto di droni potrebbe avere solo il set di abilità che stai cercando! L'assunzione di qualcuno con diritti di accesso come un ufficiale Albion ti consentirà di infiltrarti più facilmente nelle aree riservate. Se preferisci uscire dall'ombra, un Hitman professionista porterà in gioco un impressionante arsenale e abilità di kata con la pistola. E se invece vuoi rompere alcuni teschi quando le cose si fanno difficili, l'Hooligan è la soluzione perfetta per la tua squadra. Scegli il personaggio adatto al tuo stile di gioco.



Unisciti alla resistenza!

Spunti di lettura:

Watch Dogs Legion è reale, e verrà presentato all'E3 2019

Watch Dogs Legion: svelati data, dettagli e gameplay

Cyberpunk 2077 e Watch Dogs: Legion sfrutteranno il Ray Tracing di Nvidia

Watch Dogs: Legion, nuovo trailer gameplay dedicato al Ray Tracing