Watch Dogs: Legion, nuovo trailer per la storia ed info per i contenuti post-lancio

In attesa del sempre più vicino debutto, ricordiamo previsto per il prossimo 29 Ottobre 2020 su PC Windows e console di attuale generazione, Ubisoft ha pubblica quest'oggi un nuovo trailer dedicato alla storia di Watch Dogs: Legion.

Insieme a questo, accompagnandolo con un secondo apposito trailer, gli sviluppatori hanno svelato ulteriori informazioni circa gli aggiornamenti gratuiti post-lancio. Il primo update arriverà il prossimo 03 Dicembre (2020) ed introdurrà la modalità online del gioco, la quale prevede la co-op fino a quattro giocatori.

Tra le altre cose è stata mostrata anche la "Spider-Bot Arena", alias la modalità PvP del gioco che prevedete un folle team deatmach a 8 giocatori (Insieme alla futura re-introduzione della modalità "Invasione"), un accenno ai contenuti del Season Pass, il quale conterrà l'espansione "Watch Dogs: Bloodline" che continuerà la storia di Aiden Pearce del titolo originale, ed un anteprima relativa ad un crossover con l'universo di Assassin's Creed.

Buona visione!

Spunti di lettura:

Watch Dogs Legion è reale, e verrà presentato all'E3 2019

Watch Dogs Legion: svelati data, dettagli e gameplay

Cyberpunk 2077 e Watch Dogs: Legion sfrutteranno il Ray Tracing di Nvidia

Watch Dogs: Legion, nuovo trailer gameplay dedicato al Ray Tracing

Watch Dogs: Legion non gira a 60FPS con Ray Tracing attivo, nemmeno con una RTX 2080Ti

Watch Dogs Legion accoglie nella resistenza Stormzy e Aiden Pearce

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer della storia per Watch Dogs: Legion che ripone il destino di Londra nelle mani dei giocatori. Un’entità sconosciuta di nome Zero Day è riuscita a far credere che il responsabile di alcuni attentati terroristici, che hanno contribuito alla caduta di Londra, sia in realtà un gruppo segreto della resistenza chiamato DedSec. In Watch Dogs: Legion, i giocatori dovranno creare la propria resistenza e lottare per liberare Londra.



Ubisoft ha anche annunciato che la modalità multigiocatore online di Watch Dogs: Legion sarà disponibile dal 3 dicembre come parte di un aggiornamento gratuito. Watch Dogs: Legion vanterà un ottimo programma post lancio, che porterà molti nuovi contenuti alla modalità per giocatore singolo, introducendo anche le modalità multiplayer online.



Con l’aggiornamento gratuito del 3 dicembre, la modalità online di Watch Dogs: Legion includerà le seguenti caratteristiche:

Una modalità cooperativa a esplorazione libera, in cui i giocatori potranno formare una squadra con i propri amici fino a un massimo di quattro utenti ed esplorare la città partecipando alle attività secondarie.

Nuove missioni in cooperativa da due a quattro giocatori, che sfrutteranno le nuove meccaniche di gioco co-op, dando agli utenti l’opportunità di reclutare la squadra perfetta.

Missioni Tactical Ops in cooperativa per quattro giocatori, che richiederanno lavoro di squadra e massima efficacia.

La prima modalità PvP disponibile, Spiderbot Arena, in cui da quattro a otto giocatori controlleranno degli spiderbot armati e si sfideranno in una frenetica esperienza deathmatch tutti contro tutti.



In un futuro aggiornamento nel 2021, saranno disponibili nuovi contenuti gratuiti per la modalità a giocatore singolo, che includeranno:

Nuovi personaggi con nuove abilità

Nuovi contenuti per le missioni

Una nuova modalità New Game Plus.



Inoltre, acquistando il Season Pass di Watch Dogs: Legion si otterrà l’accesso a Watch Dogs: Legion – Bloodline, una nuova storia con protagonisti Aiden Pearce del Watch Dogs originale e Wrench di Watch Dogs 2, interamente giocabili sia nella campagna per giocatore singolo che online, insieme ad altri due nuovi personaggi che sono stati svelati proprio oggi: Darcy, appartenente all’Ordine degli Assassini, grazie a un cross-over con Assassin’s Creed, e Mina, che è stata soggetta a esperimenti transumani e ora possiede un incredibile potere di controllo mentale.



Oltre ai nuovi personaggi giocabili e all’espansione della storia di Watch Dogs: Legion – Bloodline, il Season Pass offrirà anche missioni DedSec aggiuntive, l’originale Watch Dogs Complete Edition del 2014 e molto altro ancora. Il Season Pass di Watch Dogs: Legion è incluso nelle edizioni Gold, Ultimate e Collector del gioco.