Watch Dogs Legion, ufficializzati i requisiti hardware finali

Ubisoft ha finalmente ufficializzato i requisiti hardware finali secondo i quali, in base ai test interni, suggerisce su quale configurazione hardware dovranno puntare gli utenti per godere su PC Windows dell'attesissimo Watch Dogs: Legion, ricordiamo al debutto il prossimo 29 Ottobre (2020).

Sinceramente, aldilà delle CPU da almeno quattro core suggerite, ci lascia un po perplessi scoprire che servirà minimo una GTX 970 oppre R9 290X per giocare a risoluzione 1080p con dettagli bassi (Ci auguriamo che il tutto sia suggerito per raggiungere i 60FPS medi, almeno).

Non ci meraviglia scoprire che per puntare al 1440p con dettagli Ultra serviranno quanto meno una RTX 2070S oppure RX 5700XT, nè tanto meno che per giocare a risoluzione 4K con dettagli Ultra e Ray Tracing attivo → ma con DLSS Performance e non Quality, attenzione ← venga suggerito l'utilizzo di una nuova RTX 3080.

Tutto ciò conferma che giocare a Watch Dogs: Legion a risoluzione 4K nativa con Ray Tracing settato al massimo sarà difficoltoso anche con la più potente RTX 3090, con la quale si potrà esclusivamente auspicare ai 30FPS medi (Nostra previsione in base ai requisiti suggeriti).

Ad oggi è difficile capire se si tratta di un titolo male ottimizzato oppure realmente pesante, l'unica cosa certa è che servirà davvero tanta potenza come confermato da tempo dai diversi insider.. forse forse converrà più mettersi l'anima in pace - economicamente parlando - e giocarlo su di una XBox Series X!

