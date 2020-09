WRC 9 e l'attesa della next-gen, recensione e benchmark su PC Windows

Pagina 1 di 6

Sono passai sette lunghi anni dall'ultima volta in cui ho provato con mano un titolo della serie WRC, ai tempi la quarta e discreta edizione ad opera di Milestone. Ma quest'anno, grazie al supporto di NACON che ci ha offerto la possibilità di testare l'ultima fatica degli studi Kylotonn, è tornato il momento di sporcare i copertoni.

Il debutto di WRC 9 arriva in un momento piuttosto delicato, ossia il "passaggio generazionale" dalle attuali Playstation 4 ed XBox One alle future Playstation 5 ed XBox Series X. Proprio per tale motivo, trovandosi a fine ciclo, gli sviluppatori hanno deciso di non stravolgere il comparto grafico del titolo precedente (Promettendo una versione "next-gen" in arrivo nei prossimi mesi, si spera con un aggiornamento che coinvolga anche la versione PC Windows), bensì di migliorare quanto più possibile la fisica di guida delle auto ed aggiungere interessanti modalità di gioco.

Una grossa gatta da pelare, non c'è che dire, che molti altri sviluppatori stanno affrontando in questo 2020. Bando alle ciance, vediamo di analizzare questo titolo come siamo soliti fare!

Vi è anche una Deluxe Edition venduta al prezzo di 59.99€, la quale comprende inoltre la Toyota Corolla del 1999, il Super Special Stage (SSS) di Barcellona ed un "potenziamento" per iniziare al meglio la carriera. Tali aggiunte, insieme all'Audi A2 1984, sono disponibili all'acquisto separatamente e/o in un secondo momento da chi opterà per la versione base del gioco.