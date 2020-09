Xbox Series S e Xbox Series X arriveranno il 10 Novembre, al prezzo di 299€ e 499€

Signori e signore finalmente ci siamo, nella giornata di ieri Microsoft ha ufficializzato l'ultimo rumour bomba che da tempo suggeriva l'arrivo di una seconda nuova XBox next-gen, più compatta e meno prestante ma proposta ad un prezzo inferiore alla già annunciata Series X, e così è stato.

Xbox Series X e Xbox Series S saranno ufficialmente disponibili a partire dal 10 Novembre, con preordini aperti dal 22 Settembre, rispettivamente proposte al prezzo di 499€ e 299€.

Prezzi davvero bassi e capaci di far rabbrividire tutti gli utenti PC "di fascia mainstream" per le caratterische tecniche offerte, dato che entrambe promettono di supportare il Ray Tracing DirectX e rispettivamente un gameplay a risoluzione 4K e 1440p a 60FPS (Dati da confermare successivamente al lancio con le apposite prove tecniche, ovviamente).

Ovviamente la più piccola XBox Series S avrà una marcia in meno rispetto alla sorella maggiore, vedi l'assenza del lettore Blu-Ray e minore potenza della GPU oltre che meno RAM, ma è impossibile non considerarne le potenzialità, e gli ingombri davvero ridotti.

In attesa di scoprire prezzi e data di lancio della prossima Playstation 5 di Sony, vi invitiamo a consultare le specifiche tecniche dettagliate delle nuove console di Microsoft, accompagnate da un trailer approfondito per la XBox Series S e breve comunicato stampa con maggiori informazioni in merito.

XBox Series X XBox Series S CPU

Frequenza massima

Frequenza SMT AMD Zen 2 octa-core (SoC custom @ 7nm+ by TSMC) 3.80GHz

3.60GHz 3.6GHz

3.40GHz GPU

Core/Frequenza AMD RDNA 2 52CU @ 1.825GHz 20CU @1.55GHz RAM





16GB GDDR6

10GB @ 560GB/s

6GB@ 336GB/s (OS) 10GB GDDR6

8GB @ 224GB/s

2GB@ 56GB/s (OS) SSD







Espansione NVMe 1TB NVMe 512GB 2.4GB/s uncompressed

4.8GB/s compressed Schede espansione custom fino a 1TB TFLOPS

Risoluzione di riferimento





12.5

4K 60FPS

(Fino a 120FPS) 4

1440P 60FPS

(Fino a 120FPS,upuscale 4K) DirectX Ray Tracing Lettore dischi Blu-Ray UHD no, solo digitale Prezzo 499€ 299€

Microsoft annuncia che la nuova generazione di console arriverà il prossimo 10 novembre, data in cui sia Xbox Series X sia Xbox Series S diverranno disponibili a livello globale. È stata inoltre svelata la partnership tra Xbox ed Electronic Arts, che porterà alcuni dei migliori titoli EA su Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC. L'annuncio approfondisce le diverse possibilità offerte ai giocatori per entrare nella prossima generazione con Xbox, sia per coloro che cercano l'esperienza di gaming più avanzata sia per chi preferisce approcciare la next-gen con una console più piccola e completamente digitale.



Di seguito una sintesi delle novità:



• Xbox Series X, la console più veloce e potente, e Xbox Series S, una console all-digital che offre la velocità e le performance di nuova generazione nell'Xbox più piccola mai costruita, arriveranno il 10 novembre. I pre-order per entrambe le console inizieranno il 22 settembre.

• I prezzi sono i seguenti: 299,99 € per Xbox Series S e 499,99 € per Xbox Series X

• I membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l'abbonamento EA Play senza costi aggiuntivi a partire dalle vacanze 2020. Di conseguenza, gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate potranno godersi EA Play su Xbox One, Xbox Series X ed S e su PC Windows 10, mentre i membri Xbox Game Pass per PC potranno accedere al servizio da PC Windows 10.



Di seguito una dichiarazione di Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth: "Offrire EA Play agli abbonati Xbox Game Pass contribuisce alla nostra visione di connettere i gamer ai giochi che amano e tra loro, ovunque preferiscano giocare", ha dichiarato Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth. "Da cinque anni forniamo i nostri servizi su abbonamento alla community Xbox e siamo ora entusiasti di permettere loro di godersi entrambi gli abbonamenti in modo ancora più semplice".



Per maggiori informazioni sugli annunci, consulta il blog post di Phil Spencer su Xbox Wire, dove viene approfondito come tutte queste novità supportino la visione di Microsoft per la prossima generazione di Xbox, ponendo al centro i giocatori.