3D V-Cache: il 5800X3D è il banco di prova per il futuro

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

AMD, al CES di Las Vegas, ha presentato la CPU Ryzen 7 5800X3D, una variante della CPU Ryzen 7 5800X dotata di 64MB di Cache L3 in più (32MB+64MB), e dedicata espressamente ai videogiocatori. La tecnologia 3D V-Cache permette di "impilare" sul Die della CPU un chip di "pura Cache", limitando al minimo le criticità dovute alla latenza che, invece, potremmo incontrare se si volesse utilizzare la classica tecnologia "Memory on Package".

AMD ha deciso di sfruttare questa tecnologia solo una CPU Zen3, e non su tutte e quattro quelle attualmente in listino (Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5900X e 5950X). Questa scelta è stata determinata da una serie di fattori, come spiegato da AMD stessa:

si tratta dalle CPU migliore per un utilizzo gaming, in quanto la configurazione 8C/16T è quella più vantaggiosa in questo campo come rapporto prezzo/prestazioni;

secondo AMD è più che sufficiente per battere nel gaming l'attuale CPU di punta Intel Core i9-12900K;

richiede l'utilizzo di un solo chip di Cache, invece di 2 chip (Ryzen 9 5900X e 5950X). Questo permette di utilizzare più chip nel settore Server per EPYC, decisamente più remunerativo;

l'installazione della stacked Cache ha reso necessario un leggero abbassamento delle frequenze per rientrare nel TDP della variante "liscia";

si è scelto di abbassare le frequenze così da evitare il binning dei die Vermeer, migliorando la resa produttiva e, conseguentemente, il prezzo di commercializzazione. Gli utenti, poi, potranno overclockare le CPU autonomamente;

AMD potrà farsi un'idea di quanto gli utenti apprezzino questa soluzione, evitando di sprecare i preziosi chip di Cache. I risultati commerciali ottenuti verranno poi analizzati in vista della commercializzazione di Zen4.

In ultimo, non va dimenticato che da Zen4 la tecnologia 3D V-Cache potrebbe risultare decisamente più importante di quanto non lo si immagini. Secondo alcune voci, AMD potrebbe evitare del tutto di inserire la Cache L3 nel prossimo CCD Zen4, limitandosi alla Cache L1 ed L2. La Cache L3 sarà garantita dai chip 3D V-Cache, impilati sul Die della CPU. Perché, vi starete domandando?

Perché il nodo N5 di TSMC offre una densità dell'80% maggiore rispetto al nodo N7 per quanto concerne i transistor logici, ma solo del 20% maggiore per quanto concerne i transistor di memoria (SRAM). Grazie a questa tecnologia, quindi, AMD potrà realizzare CCD più compatti, migliorando le economia di scala, impilandovi sopra chip di Cache prodotti a 7nm, decisamente più economici. Le CPU AMD saranno sempre meno monolitiche, e sempre più simili a dei Lego.