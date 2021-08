Alder Lake, consumi di un 20% più alti rispetto a Rocket Lake

Secondo quanto è stato pubblicato dal sito cinese FCPOWERUP, le CPU Alder Lake-S dovrebbero consumare mediamente il 20% in più delle CPU Rocket Lake (Core 11th Gen) in Full Load. Parliamo di consumi medi perché questi aumenti dipendono dal TDP della CPU presa in considerazione, come è possibile osservare dalla tabella sottostante.

CPU TDP Rocket Lake Alder Lake Rocket Lake Alder Lake Rocket Lake Alder Lake Corrente Continua (A) Picco (A) Picco (W) 35W 13 11 16,5 20,5 198 246 65W 23 23 30 38,5 360 462 125W 26 26 34 39 408 468 165W 37,5 37,5 40 45 540 540

I valori qui riportati sono stati ricavati da un documento riservato, acquisito per vie traverse dal portale cinese. Qualora questi valori dovessero risultare veritieri ci potremmo trovare di fronte ad un nuovo record per una CPU di fascia Desktop non-ethusiast. La variante Core i9 di punta di ADL-S potrebbe effettivamente consumare il doppio, in modalità Full Load (AVX2), della CPU Ryzen 9 5950X di AMD.

L'aumento dell'IPC paventato dagli ultimi rumor, che dovrebbe porre ADL-S in netto vantaggio rispetto alle CPU Zen3, potrebbe risultare vano nel caso il rapporto consumi/prestazioni dovessere peggiorare ulteriormente. Va comunque constatato come, quando si parla di NVIDIA o Intel, almeno tra i videogiocatori, i consumi passino in secondo piano se si deve screditare AMD. Ci toccherà aspettare le prime recensioni per avere una visione più completa e oggettiva.

Foto di una scheda madre Socket 1700 (per le CPU ADL-S), dotata di 20+3 fasi di alimentazione (Fonte)