Alder Lake: i consumi non sono il problema, lo sono le temperature

Le recensioni delle CPU Alder Lake hanno evidenziato prestazioni mediamente in linea con quelle delle CPU AMD Ryzen della serie 5000, a fonte però di consumi maggiori. Questi ultimi, però, come ben sanno gli utenti Enthusiast, sono un fattore secondario: chi compra una CPU di fascia alta solitamente acquista un dissipatore di ottimo livello e non si spaventa per qualche Watt consumato in più (basti vedere quanto consumano le GPU di fascia alta ...).

Fonte: TechPowerUp

TechPowerUp mostra risultati impietosi sotto questo punto di vista, con temperature vicine ai 100° utilizzando un dissipatore ad aria di fascia alta come il Noctua NH-U14S (Circa 70 Euro). Si tratta, comunque, di uno stress test realizzato sfruttando Prime95, quindi non esattamente di un test reale. Come si comporta Alder Lake con un software "reale"? Vediamolo con Cinebench R23.

Fonte: Trusted Reviews

Trusted Reviews pubblica un test sulle temperature sfruttando Cinebench R23, ed anche qui troviamo risultati simili. Ricordiamo che Cinebench R23 sfrutta le istruzioni AVX2, proprio come Prime95. Le temperature sono paragonabili a quelle registrate da TechPowerUp, ma con un dissipatore ancora più estremo, l'AiO Hydro H150i PRO RGB con radiatore da 360mm di Corsair (Prezzo di mercato 150 Euro circa).

Fonte: LinusTechTips

In ultimo, anche LinusTechTips mostra delle temperature altissime utilizzando Blender, un altro software di rendering 3D, circa 20° più elevate rispetto al Ryzen R9 5950X.

Qualcuno potrebbe affermare che queste temperature siano determinate dai consumi, ma non risulta essere del tutto veritiera questa affermazione. Infatti, il Core i9-11900K consuma appena 5W in meno rispetto al Core i9-12900K, eppure riesce ad operare a una temperatura di 22° più bassa. Probabilmente Intel dovrà lavorare ancora sui propri 10nm (ora 7nm), affinandoli, così da mitigare questo fastidioso problema.

Fonte: Trusted Reviews