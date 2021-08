AMD fa la guerra agli speculatori con l'MSRP della RX6600

Sul web si è scatenata una campagna mediatica contro la decisione di AMD di stabilire il prezzo delle nuove GPU RX 6600 a 299 Dollari e delle RX 6600 XT a 379 Dollari. Si tratterebbe di schede video entry level, prezzate però come schede di medio livello, cioè come le precedenti RX 5700 e RX 5700 XT.

Scheda Video RX 5700 RX 6600 RX 5700 XT RX 5600 XT RX 6600 XT GPU NAVI 10 NAVI 23 NAVI 10 NAVI 10 NAVI 23 mm2 251 237 251 251 237 ETH Hashrate 51,3 27 53,3 39,6 32 Watt (Mining) 90 40 130 110 55 MSRP ($) 349 299 399 279 379

Questa decisione è stata presa da AMD non a cuor leggero, ma l'operato dei vari OEM, tra cui ASUS e MSI, ha costretto la casa di Sunnyvale ad agire in questo modo. Nonostante AMD venda le altre proprie GPU con un MSRP in linea con i prezzi degli anni passati, i vari OEM tendono a speculare anche sui propri store online, vendendo le schede a prezzi esagerati (sia AMD, sia NVIDIA, è bene precisarlo!). Gli stessi OEM, inoltre, riforniscono direttamente i miner, abbandonando a sé stessi noi poveri videogiocatori.

AMD ha deciso di aumentare l'MSRP delle schede RX6600 e RX6600XT così da migliorare i propri utili, ben sapendo che comunque queste schede sarebbero state vendute a prezzi esagerati. Questa decisione va in senso contrario rispetto a quanto fatto da NVIDIA ad inizio anno, in quanto NVIDIA ha fallito miseramente.

In conclusione, se da una parte il prezzo di listino delle schede video si sta alzando vertiginosamente, d'altra parte le colpe di NVIDIA e AMD sono relative. Chi realmente sta artificiosamente alzando il prezzo d'acquisto delle schede da gaming sono i miner, e finché dominerà la legge della Domanda e dell'Offerta, tanto AMD quanto NVIDIA faranno benissimo ad alzare l'MSRP dei propri prodotti. Viviamo in un mercato capitalistico, non comunista, e le varie aziende devono macinare utili.