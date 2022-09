AMD presenta le CPU Athlon "Mendocino" della serie 7000

Mendocino è, sicuramente, un nome che risveglia più di qualche dolce ricordo negli appassionati più anziani, soprattutto se dediti all'overclock. I Celeron "Mendocino" per Socket 370 furono dei veri e propri best buy sia tra i videogiocatori, grazie alla notevole propensione all'overclock, sia tra i professionisti, in quanto era possibile utilizzarli su schede madri Dual Socket. Il tutto ad un prezzo che dire eccezionale è dire poco.

Per questo motivo fa un certo effetto rileggere questo nome, a distanza di 24 anni e con un altro brand, AMD e non Intel. Si tratta, comunque, di CPU Low Budget. Prima erano i Celeron, ora sono gli Athlon, ed in entrambi i casi possiamo parlare di CPU dall'elevato rapporto prezzo/prestazioni.

CPU AMD Ryzen 5 7520U AMD Ryzen 3 7320U AMD Athlon Gold 7220U Athlon Gold 3150U Athlon Silver 3050U uArch Zen 2 Zen Nodo TSMC N6 14 nm FinFET Core/Thread 4/8 2/4 2/4 2/2 Frequenza/Turbo 2.8/4.3 GHz 2.4/4.1 GHz 2.4/3.7 GHz 2.4/3.3 GHz 2.3/3.2 GHz Cache L2 2 MB 1 MB 1 MB Cache L3 4 MB 4 MB GPU AMD Radeon M610 AMD Radeon Graphics uArch RDNA2 Vega CU 2 3 2 Frequenza ? 1 GHz 1.1 GHz TDP Max 15W

Come è possibile osservare dalla tabella, il salto prestazionale rispetto alle CPU Athlon della precedente generazione, utilizzate in notebook di fascia bassa e, soprattutto, nei Chromebook, sembra essere notevole. L'uArch della CPU è passata da Zen a Zen2 e, come abbiamo visto nella nostra recensione delle CPU Desktop di qualche anno fa, le prestazioni hanno subito un notevole boost. Per non parlare del numero dei core è aumentato, addirittura raddoppiato! Lato GPU siamo passati dalla vetusta uArch VEGA, alla ben più recente e prestante uArch RDNA2, capace di regalare grandi soddisfazioni con i videogiochi, grazie anche ai driver costantemente aggiornati.

Tutto questo è stato reso possibile, rimanendo entro i 15W di TDP, grazie all'utilizzo del nodo produttivo da 6nm di TSMC, l'N6, capace non solo di garantire una densità per mm2 decisamente maggiore (114.2 MT/mm2 vs 30,6 MT/mm2), ma anche un notevole aumento delle frequenze, Turbo in particolare.

Siamo davvero curiosi di conoscere le prestazioni di queste CPU, raffrontate a quelle della scorsa generazione, per capire esattamente quanto sia migliorata AMD nel mercato Notebook di fascia bassa. Un mercato che, durante questi tempi così difficili, potrebbe regalare grandi soddisfazioni tanto alle case produttrici quanto a noi clienti.