AMD presenta ufficialmente il Chipset A520

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Finalmente, dopo quasi tre anni e mezzo di onorato servizio, AMD presenta l'erede del chipset Entry-Level A320, soluzione dedicata alla produzione di schede madri economiche. Poiché le schede madri basate sul chipset A320 non offrono le feature necessarie - soprattutto lato alimentazione - per supportare le future CPU basate sull'uArch Zen3, questo aggiornamento si è rivelato necessario.

Rispetto ai chipset di fascia media B550 e fascia alta X570, il chipset A520 vede l'assenza del supporto all'interfaccia di comunicazione PCI-E 4.0. Questa rinuncia si è rivelata necessaria in quanto il supporto del PCI-E 4.0 avrebbe fatto salire notevolmente il prezzo di produzione del PCB delle schede madri, annullando di fatto il vantaggio relativo al minor prezzo del chipset.

Chi realizza configurazioni economiche non si accorgerà nemmeno di questa mencanza, in quanto difficilmente avrebbe installato un SSD PCI-E 4.o o una scheda video di fascia alta (queste ultime, comunque, ancora oggi fanno fatica a sfruttare pienamente la banda passante del PCI-E 4.0).

Per quanto concerne le altre feature, il chipset A520 mostra diversi miglioramenti, come è possibile osservare nella tabella più in basso, principalmente riguardo la voce "General Purpose Lanes", che passano dal PCI-E 2.0 al 3.0. Queste linee di comunicazione sono quelle dedicate alle porte USB e alle porte SATA/M.2. Questo significa che potremo installare un maggior numero di dispositivi, senza che questi debbano condividere la banda passante, limitando così le loro prestazioni.

Nel complesso, nel caso si voglia realizzare un PC da gioco non eccessivamente costoso, il chipset B550 rimane la soluzione preferibile. Il chipset A520 è meglio relegarlo a PC di stampo SoHo, nonostante i miglioramenti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di AMD, a questa pagina.