AMD presenta ufficialmente le nuove CPU Ryzen serie 7000 basate su Socket AM5

AMD ha presentato la linea di processori Ryzen serie 7000 per desktop alimentati dalla nuova architettura "Zen 4", inaugurando la prossima era di prestazioni elevate per giocatori, appassionati e creatori di contenuti. Dotati di un massimo di 16 core, 32 thread e costruiti su un nodo di processo TSMC 5nm ottimizzato e ad alte prestazioni, i processori Ryzen serie 7000 offrono prestazioni dominanti e un'efficienza energetica leader.

Rispetto alla generazione precedente, il processore AMD Ryzen 7950X consente un miglioramento delle prestazioni single-core fino al +29%, fino al 45% in più di elaborazione per i creatori di contenuti in POV Ray, prestazioni di gioco fino al 15% più veloci in titoli selezionati e oltre al 27% in più di prestazioni per watt. La piattaforma desktop più ampia di AMD fino ad oggi, la nuova piattaforma Socket AM5 è progettata per la longevità con supporto fino al 2025.

"La serie AMD Ryzen 7000 offre prestazioni di gioco leader, potenza straordinaria per la creazione di contenuti e scalabilità avanzata con il nuovo AMD Socket AM5", Saeid Moshkelani, vicepresidente senior e direttore generale, unità di business client, AMD. "Con i processori desktop Ryzen serie 7000 di nuova generazione, siamo orgogliosi di mantenere la nostra promessa di leadership e innovazione continua, offrendo la migliore esperienza PC sia per i giocatori che per i creatori".

Processori desktop AMD Ryzen serie 7000

La serie AMD Ryzen 7000 offre ancora una volta un aumento dell'IPC a due cifre rispetto a "Zen 3"6, consolidando ulteriormente un track record di innovazione, esecuzione e fornitura della pluripremiata architettura "Zen". La prima CPU x86 5nm ad alte prestazioni al mondo, la serie Ryzen 7000 inaugura la straordinaria velocità dell'architettura "Zen 4", portando la leadership delle prestazioni di gioco e creazione di contenuti a nuovi livelli.

In cima alla classifica, il processore AMD Ryzen 9 7950X a 16 core offre prestazioni di creazione di contenuti fino al 57% migliori in V-Ray Render rispetto alla concorrenza7. Nel frattempo, anche il processore AMD Ryzen 5 7600X a 6 core offre prestazioni di gioco in media del 5% più veloci su titoli selezionati rispetto al processore di gioco di punta della concorrenza.

Gli incredibili miglioramenti delle prestazioni derivano anche da straordinari progressi nell'efficienza energetica; Il processore AMD Ryzen 7950X è fino al 47% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla concorrenza. Oltre al core, i processori Ryzen serie 7000 sono dotati di un nuovissimo die I/O da 6 nm, che consente la codifica/decodifica video con accelerazione hardware9, lavoro grafico leggero e supporto multi-display. Attraverso la CPU, una serie di nuove tecnologie di gestione dell'alimentazione sfruttate dai processori mobili ultra efficienti di AMD consentono ai processori desktop Ryzen serie 7000 di funzionare in modo più efficiente che mai.

Si prevede che i processori desktop Ryzen serie 7000 saranno disponibili a livello globale presso i principali rivenditori e rivenditori a partire dal 27 settembre, a partire da un prezzo SEP di $ 299 USD.

Model Cores/Threads Boost/ Base Total Cache PCIe TDP SEP

AMD Ryzen 9 7950X 16C/32T Up to 5.7 / 4.5 GHZ 80MB Gen 5 170W $699 AMD Ryzen 9 7900X 12C/24T Up to 5.6 / 4.7 GHZ 76MB Gen 5 170W $549 AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T Up to 5.4 / 4.5 GHZ 40MB Gen 5 105W $399 AMD Ryzen 5 7600X 6C/12T Up to 5.3 / 4.7 GHZ 38MB Gen 5 105W $299

Nuovi aggiornamenti AMD Socket AM5

Con l'introduzione dei processori desktop Ryzen serie 7000, AMD ha anche presentato la nuova piattaforma Socket AM5, che offre funzionalità di connettività all'avanguardia come la memoria DDR5 a doppio canale. La piattaforma AM5 include anche fino a 24 corsie PCIe 5.0, rendendola la piattaforma desktop AMD più ampia fino ad oggi. Il supporto per tecnologie nuove e in evoluzione come la memoria PCIe Gen 5 e DDR5 consente agli utenti di crescere con la loro soluzione Socket AM5, che AMD supporterà con la longevità della piattaforma fino al 2025 e oltre.

La nuova famiglia di schede madri Socket AM5 presenta quattro nuovi chipset, offrendo agli utenti la potenza e la flessibilità per scegliere esattamente le funzionalità desiderate. I quattro chipset presentano:

AMD X670 Extreme: offre la massima connettività e capacità di overclocking estreme11 con supporto PCIe 5.0 per grafica e storage

AMD X670: supporto per l'overclocking degli appassionati con supporto PCIe 5.0 per l'archiviazione e supporto grafico opzionale

AMD B650E: progettato per utenti ad alte prestazioni con supporto di archiviazione PCIe 5.0 e supporto grafico opzionale

AMD B650: progettato per utenti mainstream con supporto per memoria DDR5 e supporto PCIe 5.0 opzionale

Le nuove schede madri saranno disponibili a partire da un SEP di $ 125 USD, con i chipset AMD X670 e X670E in arrivo a settembre e i chipset AMD B650E e B650 a ottobre.

Tecnologia AMD EXPO

Novità per i processori desktop Ryzen serie 7000 e ottimizzata per le schede madri AMD Socket AM5, la tecnologia AMD EXPO offre agli utenti impostazioni di profilo avanzate per l'overclocking della memoria DDR5. Se ottimizzato per i giochi ad alte prestazioni, i consumatori possono aspettarsi di vedere prestazioni di gioco fino all'11% più veloci con la tecnologia AMD EXPO in F1 2022.

La tecnologia AMD EXPO è stata progettata per ottenere prestazioni di gioco più elevate da profili di overclocking preconfigurati11 ed è facile da implementare. Gli appassionati di PC che desiderano comprendere i dettagli più fini di un modulo abilitato alla tecnologia AMD EXPO possono trovare rapporti pubblici di autocertificazione, che illustrano chiaramente la tabella dei tempi del modulo, i componenti e la configurazione del sistema utilizzata per finalizzare le specifiche della memoria. AMD offre la tecnologia EXPO ai suoi partner di memoria del settore senza royalties o costi di licenza.

La tecnologia AMD EXPO arriva sul mercato insieme ai processori AMD Ryzen serie 7000, con offerte di ADATA, Corsair, GeIL, G.SKILL e Kingston. Inizialmente saranno disponibili oltre 15 kit di memoria abilitati alla tecnologia AMD EXPO, con velocità di memoria fino a DDR5-6400.