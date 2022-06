Asustor Drivestor 2 AS1102T, assalto al mercato SOHO

Lo scriviamo spesso, ma in questo caso specifico ci teniamo a ripeterlo: ormai utilizzare un NAS, anche per un utente novizio, quasi del tutto privo di fondamenti informatici, è una passeggiata. La GUI, cioè l’interfaccia grafica che ci permette di gestire i NAS più recenti, è semplice tanto quanto quelle che vediamo nelle Smart TV. Anzi, potremmo perfino dire che sia semplice come utilizzare uno Smartphone o un Tablet. Il NAS che andremo a recensire, l’Asustor Drivestor 2 AS1102T, conferma pienamente queste nostre convinzioni, come andremo a vedere.

L'Asustor Drivestor 2 AS1102T è disponibile, nella variante Diskless, ad un prezzo di circa 180 Euro presso i principali store online.

Il link alla pagina ufficiale è il seguente: https://www.asustor.com/product?p_id=70

