Asustor Driverstor 4 Pro AS3304T: NAS 4 bay consumer di fascia alta

Asustor, piano piano, si sta ritagliando una posizione sempre più importante nel mercato dei NAS, tanto nel settore prosumer quanto nel settore consumer. Questo grazia prodotti di ottima qualità, venduti a prezzi in linea a quelli dei diretti concorrenti (QNAP e Thecus su tutti). Oggi andremo a recensire il NAS a 4 bay AS3304T, della famiglia Driverstor 4 Pro. Quel Pro indica proprio la presenza di funzionalità di livello superiore, simili a quelle che possiamo osservare in NAS di fascia prosumer.

Il Driverstor 4 Pro AS3304T possiamo trovarlo in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 440 Euro, e non è accompagnato da alcun HDD. Questi dovremo acquistarli a parte, in accordo alle nostre esigenze.

Qui la pagina ufficiale: Asustor Driverstor 4 Pro AS3304T

Del Driverstor 4 Pro AS3304T esiste anche una variante a 2 Bay, decisamente più economica, ma dalle identiche caratteristiche Hardware e Software: Asustor Driverstor 4 Pro AS3302T