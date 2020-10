Back to School: HP ci tenta con ottimi sconti sui Notebook

Da insegnante, devo affermare che l'anno scolastico scorso ho osservato numerose famiglie in difficoltà nel far seguire proficuamente ai propri figli la Didattica a Distanza (DaD). Non solo quelle famiglie dotate di insufficienti mezzi finanziari, ma anche quelle che possiamo definire agiate. Perché? Perché anni di pubblicità, di Apple e compagnia, in cui si afferma che un Tablet è più che sufficiente per la maggior parte dei task produttivi hanno fatto enormi danni. Utilizzare un Tablet è deleterio quando si vuole sfruttare un word editor, quando si vuole realizzare una presentazione con PowerPoint, quando si vuole utilizzare un programma di montaggio video, quando si vuole ritoccare un'immagine con un software "serio" (Photoshop, Gimp) e via discorrendo. Proprio per questo reputo il PC, e non il Tablet, uno strumento essenziale per gli studenti della scuola dell'obbligo.

Nel caso foste interessati ad appronfondire l'argomento, qui troverete alcuni articoli:

Fortunatamente HP ha promosso una campagna di sconti in concomitanza con il Back To School, grazie alla quale potremo acquistare una serie di Notebook e PC a buon prezzo. Normalmente non scrivo news riguardo queste promozioni, ma reputo un particolare prodotto HP meritevole di essere acquistato. Non solo perché è offerto ad un ottimo prezzo, ma anche perché sfrutta tutte le feature della CPU utilizzata. Il seguente Notebook, infatti, vede la presenza di due moduli RAM e, quindi, la possibilità di sfruttare la modalità Dual Channel, utilissima per garantire le massime prestazioni della iGPU.

Il Notebook in oggetto, il HP 14s‑fq0001nl, nonostante un prezzo accessibile, offre una serie di ottime feature: uno schermo antiriflesso, due moduli RAM, una CPU dalle ottime prestazioni in relazione al TDP, un veloce SSD NVMe e una buona autonomia. Peccato per lo schermo solo HD Ready, ma non si può avere tutto dalla vita.

Sfruttando i codici promozionali HP1020TEN o AUTUNNO10 (non sommabili) è possibile usufruire di un ulteriore sconto del 10%, pagando il Notebook solo 450 Euro (SS gratuite comprese).