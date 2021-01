BioniX P120 A-RGB in prova, Arctic svela le sue ventole retroilluminate

Pagina 1 di 4

Ricordate quando in occasione dell'articolo dedicato al Freezer 50 vi svelai che lo stesso era in nostro possesso già da diversi mesi, precisamente dai primi di Luglio 2020? Beh, quello non era l'unico e solo prodotto che stavamo tenendo nascosto in attesa del via libera per poterlo mostrare!

Ebbene sì Signori e Signore, a seguito di una lunga attesa anche Arctic - nota azienda nel campo delle soluzioni di raffreddamento per PC - ha estratto dal cappello le sue prime ventole dotate di retro-illuminazione RGB, allineandosi così alla sempre crescente richiesta di mercato.

Spunti di lettura:

Arctic P14 e Bionix P120: Arctic tenta di insidiare Noctua, convincendo!

Recensione Freezer 50, Arctic torna tra i big dei dissipatori ad aria

Liquid Freezer II 420 in prova, ARCTIC non si ferma più!

Arrivando un tantino in ritardo rispetto alle compagnie concorrenti, alcune tra le quali pioniere nel campo, la nota azienda non poteva certo uscirsene con delle semplici "ventole a LED". Dovendo mantenere lo standard qualitativo a cui ci ha abituato, e senza partire proprio da zero, Arctic ha pensato bene di re-immaginare le discrete ventole della serie BioniX in chiave multicolore.

Ed è proprio così che sono nate le BioniX P120 A-RGB. Molto curate sotto diversi aspetti e dotate di ben 12 LED, queste sono compatibili con tutte le attuali motherboard e controller dotati di connettori RGB 5V standard.

Arctic propone al lancio le nuove BioniX P120 A-RGB al prezzo suggerito di 22,99€ oppure in bundle da tre compreso controller RGB dedicato al prezzo di 54.99€. Beh, dato che la stiamo nascondendo da sei mesi, ora non siete curiosi di analizzarla nel dettaglio questa ventola?

A proposito di RGB: hai letto la nostra prova del piccolo ma sorprendente RGB & FAN controller di NZXT, in accoppiata alle strisce LED A-RGB HUE V2?