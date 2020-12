Carenza di schede video di ultima generazione, i magazzini si stanno svuotando

Lo store tedesco Mindfactory non può essere certamente preso a paradigma per tutto il mercato informatico europeo, ma le osservazioni che si possono estrapolare dai dati di vendita possono comunque risultare interessanti. Come è possibile osservare dalle ultime statistiche, la carenza di schede video di ultima generazione sta spingendo la vendita di schede video delle generazioni precedenti, perfino delle GPU Polaris di AMD, seconde in classifica nell'ultima settimana.

Vendite della settimana 48

Vendite della settimana 49

Fonte: TechEpiphany

AMD e NVIDIA hanno smesso di produrre e commercializzare le schede di fascia media e alta delle serie, rispettivamente, RX5700 e RTX20x0, quindi nei magazzini dei vari negozi queste schede stanno gradualmente scomparendo. A causa di ciò sono in aumento le vendite delle altre schede più economiche, soprattutto come soluzioni temporanee. Per questo motivo, tra un paio di mesi, potremmo trovarci molti store strapieni di resi, venduti come usato garantito, qualora questi clienti riuscissero a mettere le proprie mani sulle nuove GPU di NVIDIA e AMD (Il reso, secondo le norme UE, è possibile entro i 60 giorni).

Secondo i responsabili di diversi store questa situazione di penuria si dovrebbe mantenere almeno fino a marzo 2021, sorprese permettendo.