Conferma ufficiale, il chipset Intel Z790 supporterà al massimo gli SSD PCI-E 4.0

La notizia era nell'aria, ma le ultime specifiche pubblicate da MSI, per le proprie schede madri, non lasciano dubbi: anche il chipset di punta Z790, dedicato alle prossime CPU Rocket Lake, non supporterà gli SSD di quinta generazione (PCI-E 5.0), limitandosi alla connessione PCI-E 4.0, sia che le linee provengano dalla CPU (le quali saranno dedicate alla sola GPU), sia che provengano dal Chipset stesso.

Si tratta di una notizia che potrebbe indisporre quegli utenti che vorranno assemblare un PC di fascia alta con il meglio che il mercato ha da proporre, e gli SSD M.2 PCI-E 5.0 sono uno di questi componenti. Si tratta sicuramente di un'altra freccia da mettere nella faretra di AMD e della sua piattaforma AM5, che potrà contare sulla connessione PCI-E 5.0 sia per la GPU, sia per gli SSD M.2.

MSI MPG Z790 EDGE WiFi

MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi

MSI Z790 Pro WiFi