Confermato l'utilizzo del package LGA per il Socket AM5 di AMD

Come paventato da molti, AMD ha deciso di passare ad un Socket LGA (Land Grid Array) per supportare le CPU Ryzen da Zen4 in poi. I pin, quindi, saranno spostati dalla CPU al Socket, come fa Intel dal 2005, a partire dal Socket LGA775. Questa decisione si è rivelata necessaria perché aumentare ulteriormente il numero di pin, con il tradizionale package PGA (Pin Grid Array), avrebbe comportato un loro ulteriore affinamento, rendendoli di fatto molto fragili e suscettibili a rotture impreviste.

Fonte: TtLexington

Questo nuovo Socket poterà con sé ulteriori novità, naturalmente. Innanzitutto, verranno supportate le memorie DDR5, le quali dovrebbero superare in popolarità le DDR4 a partire dal 2024. Secondariamente, il TDP massimo supportato passerà da 140W a 170W. Poiché AMD con il Socket AM4 si è fermata a CPU con un TDP ufficiale di 105W, possiamo supporre che con il Socket AM5 vedremo CPU da 120/125W, caratterizzate dalla presenza di 24 o 32 core. In ultimo, poiché produrre una CPU sarà più semplice, potremmo aspettarci una leggera diminuzione dei prezzi, almeno per le varianti entry level.