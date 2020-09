Consumi fino a 400W per le GeForce RTX 3090 custom

Asus ha pubblicato una pagina informativa riguardante le prossime schede video delle serie ROG basate sulle GPU Ampere di NVIDIA e, tra le belle parole relative ad esotiche feature e nuove funzionalità, spicca questa frase: "We take full advantage of our three-connector design by giving ROG Strix GeForce RTX 30-series cards up to 400W of total board power to play with. That figure provides Ampere GPUs with lots of additional headroom to achieve the best performance, both out of the box and overclocked".

Questa frase si riferisce, in particolare, al modello STRIX RTX 3090, dotato di ben tre connettori da 8 Pin aggiuntivi, per un totale di 450W (più 75W forniti dal pettine PCI-E 16x) erogabili. Recentemente è stato confermato un TGP pari a 350W per le schede GeForce RTX 3090 reference, non overclockate, quindi possiamo considerare realistico un consumo di circa 400W per le schede leggermente overclockate.

A questo punto, gli eventuali acquirenti di queste schede faranno bene ad equipaggiarsi con un buon alimentatore, da almeno 750W, certificato 80+ Gold (dotato, cioè, di un'ottima componentistica interna): gli 8nm di Samsung scalderanno il nostro inverno.