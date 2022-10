Cooler Master MH650, in prova le cuffie USB dall'animo RGB

Cuffie wireless o con cavo? USB oppure jack? Questo è il dilemma! 😏

Il mercato degli accessori per videogiocatori offre sempre più prodotti adatti alle varie esigenze del caso, distinti sia per feature che per fascia di prezzo, alcuni dei quali validi al punto di rimanere in commercio per anni data la riuscita del progetto.

Annunciate in occasione del CES 2020 di Las Vegas, le protagoniste di questo articolo sono proprio le cuffie MH650 di Cooler Master, sorelle minori delle ampiamente apprezzate MH670 Wireless (Che uso tutt'ora sin dal loro arrivo nei nostri laboratori), dedicate principalmente ai videogiocatori su PC che PlayStation.

Nonostante la loro presenza sul mercato da oltre due anni, le sopracitate MH650 si difendono ancora piuttosto bene grazie alle caratteristiche tecniche di tutto rispetto, tra cui l'animo RBG tanto bramato dai videogiocatori, unitamente ad uno street-price pari a circa 60€.

Bando alle ciance, dati i presupposti direi che è il caso di testarle a fondo!

