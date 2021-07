CPU Alder Lake-S, Power Limit 2 a 228W per diversi modelli

Secondo le ultime notizie trapelate, le CPU Alder Lake-S di fascia medio alta, con moltiplicatore sbloccato, saranno caratterizzate da un Power Limit 2 di ben 228W. Questo significa, se osserviamo i consumi reali delle CPU Coffee Lake e Rocket Lake, che con tutta probabilità i consumi di picco delle nuove CPU potrebbero superare i 300W senza grossi problemi, soprattutto sfruttando le istruzioni AVX2/AVX512.

CPU Core i9-12900K Core i7-12700K Core i5-12600K Core HP / LP 8/8 8/4 6/4 Frequenza Max All Core HP / LP 5.0/3.7 GHz 4.7/3.6 GHz 4.5/3.4 GHz Cache L3 30 MB 25 MB 20 MB TDP 125W 125W 125W Power Limit 1 125W 125W 125W Power Limit 2 228W 228W 228W Nodo Produttivo 10nm FinFET 10nm FinFET 10nm FinFET

Nel complesso, Intel potrebbe avere una buona uArch tra le mani, come testimoniano i primi benchmark comparsi online, visionabili nella tabella qui in basso. Se questi valori dovessero risultare veritieri potremmo trovarci finalmente di fronte ad un processore in grado di rivaleggiare in MT con le CPU Zen3 di AMD. Ricordiamo, comunque, che le CPU di AMD potrebbero possedere un'efficienza energetica almeno doppia rispetto alle CPU Alder Lake-S. I 10nm FinFET di Intel non sembrano essere assolutamente paragonabili ai 7nm FinFET di TSMC.