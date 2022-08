CPU Ryzen 7000: presentate il 29 agosto e commercializzate il 27 settembre

Questi sono i piani di AMD, cambiati leggermente rispetto a quanto era anticipato qualche mese fa: la commercializzazione è stata posticipata da 15 a 27 settembre, mentre la presentazione è stata confermata per il 29 agosto. Non a causa di problematiche produttive o software (BIOS), ma per contrastare eventuali attività di marketing di Intel.

La casa di Santa Clara, infatti, lancerà le proprie CPU di nuova generazione Raptor Lake il 27 settembre, e il lancio in contemporanea delle CPU Ryzen 7000 non permetterà di effettuare benchmark ad hoc per mettere in cattiva luce il prodotto di AMD, come avviene solitamente in questi casi da parte di tutti i competitor.

Per la commercializzazione iniziale sono previste solo le schede madri di fascia lata dotate dei chipset X670 e X670E, mentre le schede più economiche dotate di chipset B650 sono attese per il mese di ottobre. La principale differenza tra le due famiglie di chipset risiede nel supporto al bus PCI-E 5.0 per le GPU, previsto solo per i modelli X670. Il chipset B650 conserverà, comunque, il supporto agli SSD M.2 PCI-E 5.0.