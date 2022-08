DockingStation IB-180MC-C31, ICYBOX pensa anche agli SSD M.2

Con il calo del prezzo degli SSD M.2, io e Vincenzo abbiamo fatto scorta di queste periferiche di memorizzazione per testare l’hardware che ci viene inviato, come ad esempio CPU, schede madri e schede video. Per rendere il tutto più oggettivo possibile durante la recensione di un GPU, ad esempio, utilizziamo un SSD per ogni scheda video utilizzata nella comparativa, così che il sistema operativo sia “pulito” ed i driver non soffrano di eventuali conflitti nel caso vengano installati nuovamente.

Questa Dockstation di ICY BOX ci servirà per clonare gli SSD M.2 a sistema operativo appena installato, e privo di driver, velocizzando così le operazioni di test.

Ora, però, descritto l’utilizzo che ne faremo, andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa ha da offrire.

Buona lettura!

Pagina Ufficiale: ICY BOX DockingStation IB-180MC-C31

Prezzo: circa 50 Euro

Link Amazon: DockingStation IB-180MC-C31