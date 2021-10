Due i Die per le CPU Intel Core di 12th Gen Alder Lake

Intel, con Alder Lake, continuerà ad utilizzare un design monolitico, contrariamente a quanto sta facendo AMD fin dalla prima generazione delle CPU Ryzen. Per questo motivo, al fine di migliorare la resa produttiva e i margini utili, la casa di Santa Clara ha deciso produrre due distinti Die per coprire l'offerta commerciale delle prossime CPU Alder Lake.

Troviamo, così, un Die da 215 mm2, integrante 8 core Golden Cove (Big Core) e 8 core Gracemont (Little Core), e un Die da 162 mm2, integrante 6 core Golden Cove e nessun core Gracemont.

Source

Il Die da 215 mm2 sarà utilizzato per tutte le CPU Alder Lake dai Core i5 in su, mentre il core più piccolo per le CPU dai Core i3 in giù (Pentium e Celeron compresi, probabilmente). Ricordiamo che tutte le CPU mostrate in tabella supporteranno ed avranno abilitata la tecnologia Hyper Threading, per quanto riguarda i core ad alte prestazioni (Golden Cove). I core Gracemont, invece, non integrano questa tecnologia.

CPU/Die Core/Thread 215 mm2 163 mm2 Core i9-12900K/KF (8+8) 16/24 x Core i7-12700K/KF (8+4) 12/20 x Core i5-12600K/KF (6+4) 10/16 x Core i3-12500/T/F (6+0) 6/12 x Core i3-12400/T/F (6+0) 6/12 x Core i3-12300/T/F (4+0) 4/8 x Core i3-12100/T/F (4+0) 4/8 x

CPU/DieCore/Thread 215 mm2 162 mm