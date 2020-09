Enmotus lancia il suo primo SSD FuzeDrive ad alte prestazioni

Enmotus, fino ad oggi conosciuta per le proprie soluzioni storage Software, da noi recensite non molti mesi fa, entra di prepotenza nel mercato degli SSD con un prodotto di altissimo livello, attualmente acquistabile a prezzo ridotto per un limitato periodo di tempo su IndieGoGo.

Caratteristica peculiare di questi SSD M;.2 è la presenza di una gigantesca cache (di 128GB per il modello da 1.6TB e di 24GB per il modello da 900GB) che svolgerà la funzione di acceleratore, similmente a quanto ha fatto fino ad oggi un SSD Optane di Intel (SSD veloce + SSD/HDD standard). Il vantaggio di questa soluzione è che non sarà necessario acquistare separatamente due unità di memorizzazione, facendoli lavorare insieme tramite un software. Tutto verrà gestito dall'SSD, migliorando così anche l'affidabilità (nel caso delle soluzioni ibride citate, la rottura di una delle due periferiche porta alla perdita completa dei dati!).

Questa interessante soluzione, inoltre, garantirà un'affidabilità (Endurance TWB) superiore rispetto ai diretti concorrenti, in quanto i software più utilizzati verranno spostati sulle celle di memoria SLC, più affidabili rispetto alle NAND Flash QLC.

Per il momento non è stata pubblicata una tabella più approfondita delle specifiche, quindi per conoscere le reali capacità di questo prodotto dovremo attendere le prime recensioni, attese per novembre.

Listino degli SSD in pre-ordine:

FuzeDrive SSD 1.6TB @ 259 Dollari

FuzeDrive SSD 900GB @ 159 Dollari

Heatsink RGB @ 50 Dollari

Pagina ufficiale