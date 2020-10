EVGA rilascia un nuovo BIOS per la RTX 3080 FTW3 Ultra: PL a 450W!

EVGA ha rilasciato un nuovo Firmware per la propria RTX 3080 di punta, il modello FTW3 Ultra, grazie al quale sarà possibile aumentare il Power Limit da 400W a 450W. Grazie a questo aggiornamento sarà possibile raggiungere frequenze operative più elevate in overclock, tenendo ben presente che sarà necessario, con tutta probabilità, creare un setup molto più aggressivo per le ventole, così da stressare il meno possibile la sezione d'alimentazione a causa delle temperature elevate (già oggi messa sotto pressione con il Power Limit default).

BIOS Default Power Limit Max Power Limit Founder Edition (94.02.20.00.07) 320W 370W EVGA Standard BIOS (94.02.26.80.9C) 380W 400W EVGA New BIOS (94.02.26.48.88) 380W 450W

Poiché la RTX 3080 FTW3 Ultra dispone di due chip per i BIOS, EVGA raccomanda di installare in un chip il BIOS nuovo, e di lasciare nel secondo chip il BIOS originale. In questo modo, grazie allo switch integrato, sarà possibile tornare ad utilizzare il BIOS originale nel caso quello nuovo crei problemi.

Dalla comunicazione ufficiale: