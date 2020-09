GeForce RTX 3090: possibile overvolt di fabbrica

VideoCardz ha pubblicato un tweet in cui si cita un recensione che vuole rimanere anonimo, il quale afferma che le schede video RTX 3090 hanno un'ottima propensione all'undervolting, mantenendo invariate le prestazioni. Si tratta di una situazione che abbiamo già visto con le GPU di AMD, da Hawaii in poi, e con le CPU Ryzen. Di queste tematiche abbiamo parlato approfonditamente nei seguenti articoli:

RTX 3090 undervolts quite well, sub-300W with virtually no performance impact.



(according to one reviewer who wishes to remain anonymous).