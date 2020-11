Gigabyte AORUS B550I PRO AX in prova, che upgrade per la fascia ITX

Pagina 1 di 10

Ebbene sì, signori e signore, come ogni storia che si rispetti, anche quella del nostro fidato Intel Core i3 6100 volge al termine. 😪

Installata sulla nostra configurazione di test ITX di fascia "entry-level", aggiornata più volte durante questi quattro lunghi anni, questa CPU si è dimostrata a lungo termine la migliore della serie Skylake per le prestazioni offerte in relazione al prezzo, grazie alle ottime performance single-core in abbinato a quattro thread logici. Una CPU capace di accompagnare la giusta scheda video in qualsivoglia videogame, anche recente.

Giunge però il momento di cambiare, è tempo di puntare su di una piattaforma più longeva. E da dove ripartire, se non dalla "mamma" di ogni computer?

La protagonista di questo lungo e dettagliato articolo è la motherboard Aorus B550I Pro AX fornitaci da GigaByte, la nostra vecchia "compagna di giochi" che ha deciso di supportarci nell'aggiornamento della nostra piattaforma di test ITX.

Produttrice della discreta Aorus B450I Pro WiFi, la quale prese il posto della AB350N che abbiamo utilizzato sino a qualche tempo fa, questa scheda madre porta con sé parecchie e succulenti novità. Tra queste vi è una nuova sezione di alimentazione di alto livello, unitamente al nuovo chipset B550 di AMD, accompagnato dal doppio slot PCI Express 4.0 (x16 per la GPU e x4 per lo slot M.2 principale), dal modulo Intel Wi-Fi 6 AX200 più Bluetooth 5.1 e chip LAN 2.5Gbit di Realtek.

Il tutto raccolto in un formato mini, al contrario del prezzo, perchè la qualità c'è e si paga. La motherboard Aorus B550I Pro AX di GigaByte ha un prezzo di mercato che si aggira intorno alle 185€, anche se non è stato raro in questi ultimi giorni trovarla in super offerta ad appena 130€, un vero e proprio colpaccio.

Ho con me un Ryzen 5 3600 che cerca casa, assieme ad un SSD PCIe 3x4 di Silicon Power che attende di ricevere la propria copia di Windows 10 Pro, ed una cassa di birra scura ... che l'evoluzione abbia inizio!

Letture consigliate:

Assembliamo una configurazione gaming mini-ITX con Fractal Desing, GigaByte, iTek e Reeven [i7-7700K & GTX 1070]

Recensione Gigabyte GA-AB350N Gaming WIFI: Mini-ITX a tutto tondo!

Recensione SilverStone RVZ03-ARGB, missione Sapphire RX Vega 64 Nitro+

Recensione Raijintek Pallas 120, il dissipatore RGB per i sistemi ITX compatti

AMD Ryzen 5 3600 Vs Ryzen 7 3700X, su quale CPU puntare ad oggi?