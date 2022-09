Gli Stati Uniti impongono a AMD e NVIDIA lo stop alla vendita di GPGPU alla Cina

L'amministrazione Biden ha deciso di vietare la vendita di GPGPU ad alte prestazioni alla Cina. Per questo motivo, AMD e NVIDIA non potranno contare sul florido mercato cinese per vendere le proprie GPGPU di fascia alta. Il Presidente degli USA, appoggiato dal Congresso, ha preso questa decisione a causa soprattutto della presa di posizione della Cina riguardo la guerra in Ucraina e della pressione militare che sta esercitando su Taiwan.

Se per AMD questa presa di posizione risulta non eccessivamente problematica, per NVIDIA si tratta invece di una bella batosta, in quanto il settore delle GPGPU per gli HPC per la casa del camaleonte è molto importante per fatturato ed utili. La Cina, in particolare, sarebbe stata un grande acquirente anche delle prossime GPGPU attese nel 2023, e questo non farà altro che danneggiare ulteriormente i conti di NVIDIA, oggi decisamente in crisi a causa del crollo delle cryptovalute. Non deve sorprendere, quindi, se il titolo NVIDIA sta collassando, con un imperioso -10% abbondante.

Se da un lato questa decisione potrebbe limitare tecnologicamente la Cina nel breve periodo, nel medio e lungo periodo potrebbe convincere il Dragone ad investire maggiormente in questo settore, come ha già fatto con le CPU (pensiamo alla CPU Biren BR100) e le fonderie (SMIC produce a 7nm FinFET). Potrebbe dunque rivelarsi un'arma a doppio taglio?

P.S. Questo ban interessa anche la Russia, ma è una nota a margine: il mercato russo riveste un interesse economico secondario nel settore dei supercomputer.