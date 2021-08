HP Pavilion Gaming con Ryzen 7 5700G e GeForce 3060 Ti: i preassemblati diventano convenienti!

Abbiamo avuto di osservare, attraverso questo articolo, come i portatili da gaming siano diventati decisamente convenienti per l'utente finale. L'estrema penuria di schede video, a causa della pratica del Mining, e - in minor misura - l'aumento di prezzo di NAND Flash e DRAM hanno reso proibitivo l'acquisto dei componenti per assemblare un PC Desktop da gaming. Per i grandi OEM, al contrario, questa situazione non ha cambiato più di tanto la vita: i componenti li acquistano direttamente dai produttori, senza intermediari, e le economie di scala favoriscono prezzi di acquisto più bassi. In ultimo, fattore da non sottovalutare, l'acquisto di un intero PC da gaming completo è antieconomico per l'attività di Mining, e per questo il loro prezzo è ancora entro i margini di normalità. Per questo motivo, oggi, i videogiocatori dovrebbero prendere seriamente in considerazione l'acquisto di un pre assemblato, nel caso necessitino di un PC da Gaming ex-novo.

Per sostenere questa tesi, andiamo a confrontare l'ultimo nato tra i PC da gaming di HP, il Pavilion Gaming TG01-2003ng, ed un assemblato dalle caratteristiche simili.

Pagina ufficiale dell'HP Pavillon: Link

Come è possibile osservare dalla tabella, l'unico elemento che realmente stona nella configurazione di HP è l'utilizzo della CPU Ryzen 7 5700G. Che senso ha una APU in una configurazione dotata di una GPU di fascia alta? Sarebbe risultato più razionale utilizzare una CPU pura come il Ryzen 5 5600X o il Ryzen 7 5800X, capaci di regalare una manciata di FPS in più rispetto al Ryzen 7 5700G: qui un confronto tra queste CPU. Ottima, invece, già di base la quantità di RAM, pari a 32GB. Non sarà necessario aggiornarla per molto tempo!

Nel complesso, quindi, ci sentiamo di consigliare ai nostri lettori di guardare bene in giro se vi sono eventuali offerte di Desktop pre assemblati. La qualità costruttiva è più che buona, e il risparmio non è malvagio. Qui si parla di ben 200 Euro! Certo, l'aggiornabilità non è la medesima (la scheda madre è di un formato proprietario, e la stessa non supporta le CPU della serie 5), ma il pacchetto è allettante!