HP Pavilion Gaming Desktop - Ryzen 5 4600G e GeForce 1650 Super a 655 Euro

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

In un periodo così difficile per i videogiocatori, a causa dei miner e della penuria di GPU, l'arrivo di alcuni Desktop preassemblati di marca a buon prezzo è spesso puro ossigeno. Questo è il caso dell'HP Pavilion Gaming TG01-1045ns, dotato di una CPU Ryzen 5 4600G, di una GPU GeForce 1650 Super da 4GB e di 16GB di DDR4. Sebbene non sia una configurazione di fascia alta, il rapporto qualità/prezzo è decisamente ottimo, se lo confrontiamo ad un eventuale PC assemblato da noi.

Per approfondire: