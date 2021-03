In prova le chiavette USB U301 128GB e U365 256GB, insieme alla microSD Exceria High Endurance 128GB di KIOXIA

Pagina 1 di 5

Passano i mesi, passano gli anni, ma le "chiavette USB" sembrano non voler passare più di moda, unitamente alle schede microSD che trovano sempre più applicazione in svariati ambiti, anche nella "videosorveglianza mobile".

Sono passati più o meno 18 mesi dall'annuncio del cambio di nome di Toshiba Memory in KIOXIA e, dopo aver provato diversi prodotti durante lo scorso anno, l'azienda ci ha invitato a provare una selezione di tre prodotti dedicati agli utenti di tutti i giorni, che cercano capienza ed affidabilità allo stesso tempo.

Oggetto di questo articolo saranno due differenti chiavette della serie TransMemory, nel sempre più comune taglio da 128GB unitamente alla sorella maggiore da 256GB, ed una microSD che promette registrare "tanta strada" nel suo taglio da 128GB.

Spunti di lettura:

Toshiba Memory da Ottobre 2019 sarà "Kioxia"

Intervista a Paul Rowan, Vice President of the SSD Business di KIOXIA Europe

KIOXIA Corporation annuncia il lancio del nuovo portafoglio prodotti di marchi consumer

Kioxia Exceria 960GB SATA III: perfetto per i videogiocatori!

Tutti e tre i prodotti in prova possono essere acquistati tramite shop fisici ed online a prezzi piuttosto concorrenziali, disponibilità permettendo (Circa 60€ per la U365 da 256GB, 35€ per la U301 da 128GB e 40€ per la Exceria HE da 128GB - vendute e spedite da Amazon con riferimento alla data di pubblicazione di questo articolo).

Giunti a questo punto non possiamo fare altro che ringraziare KIOXIA per i sample forniti in prova, in atttesa di mostrarvi qualcosa di più succulento, ed augurarvi una buona lettura dei mini-articoli che abbiamo realizzato per ognuno di essi!