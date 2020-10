Intel Core i3-10100F: CPU 4C/8T per il gaming a 79 dollari!

Con un'AMD che sembra prendere sempre più il largo nelle fasce medio ed alta del mercato delle CPU consumer, per tacer del settore HEDT, Intel sta puntando alla fascia più bassa per mantere la propria presenza consistente.

AMD non riesce a coprire le richieste le richieste della fascia bassa, a causa dei limitati slot produttivi per i 7nm, disponibili presso TSMC, in relazione all'offerta di prodotti: CPU, APU, GPU e SoC per le console di Sony e MS. Per questo motivo l'attenzione di AMD si sta concentrando soprattutto verso i settori più remunerativi (basti osservare la lineup di presentazione delle CPU basate sull'uArch Zen3).

Questa situazione lascia ad Intel la possibilità di attaccare questo settore di mercato con prodotti economici e, al contempo, ad alte prestazioni. La nuova CPU Intel Core i3-10100F si inserisce proprio questo contesto. Si tratta di una CPU basata sull'uArch Comet Lake (evoluzione di SKL), dotata di 4 core e con l'Hyper Threading attivo. La frequenza operativa è abbastanza elevata, arrivando a toccare i 4.30 GHz, mentre il TDP si ferma a 65W.

CPU Core i3-10100 Core i7-7700K Ryzen 3 3100 uArch CML KBL Zen2 Nodo Produttivo 14nm 3D-Gate 14nm 3D-Gate N7 TSMC Frequenza/Turbo 3.60/4.30 GHz 4.20/4.50 GHz 3.60/3.90 GHz Cache L3 6 MB 8 MB 16 MB PCIe 3.0 3.0 4.0 TDP 65W 91W 65W MSRP $79 $350 $99

All'inizio del 2017 la CPU da gaming punto di riferimento era il Core i7-7700K, venduto ad un prezzo attorno ai 350 Euro. Oggi, a poco più di tre anni di distanza, potremmo acquistare una CPU simile (minor frequenza, ma IPC leggermente più elevato) per meno di un quarto del prezzo. Una CPU che potrebbe effettivamente dire la propria tra i videogiocatori che non dispongono di un grosso budget, in quanto le CPU AMD entry level, come il Ryzen 3 3100, sono praticamente introvabili. Non va poi dimenticato che una buona scheda madre Socket 1200, dotata di chipset H410, costa attorno agli 80 Euro.

Sembra proprio che AMD ed Intel si siano scambiate i ruoli ...